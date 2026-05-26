„Amint valaki bunkón viselkedik, én lelépek. Értve vagyok?” – csúnyán odaszólt a Gladiátor sztárja
A Gladiátor sztárja jelenleg Párizsban tartózkodik. Russell Crowe-t a szálloda előtt várták a rajongók.
Russell Crowe keményen odaszólt a rá várakozó rajongóknak. Szigorúan figyelmeztette őket, hogyha nem viselkednek, akkor azonnal lelép. Az erről készült felvételek hatalmas vitát váltottak ki, hogy vajon jogos volt-e ez a viselkedési forma a színésztől.
Russell Crowe szigorú határokat húzott meg Párizsban
Nem kímélte a rajongókat Russell Crowe, aki szigorú hangvétellel beszélt a rá várakozókra Párizsban egy hotel előtt. A 62 éves színész nem kertelt, világos szabályokat fektetett le: akár ha egyetlen ember is tiszteletlenül bánik a színésszel, azonnal véget vet a rögtönzött találkozónak.
Figyeltek? Maradjatok a helyeteken, ne tolakodjatok. Én megyek oda hozzátok. Adjunk mindenkinek teret” – mondta határozottan a színész, majd folytatta: „Amint valaki bunkón viselkedik, én lelépek. Értve vagyok?
Minderről videó is készült, amely gyorsan terjedt az interneten, és vitát indított a kommentelők között, hogy vajon elvetette-e a sulykot a színész. Sokan védelmükbe vették, hogy teljesen jogosan húzta meg a határokat úgy, hogy közben időt töltött a rajongóival, akiknek aláírásokat is osztott.
A színész barátnőjével, Britney Theriottal tartózkodik Párizsban, részt vettek a French Open nyitónapján is. A színész az eseményen elegáns kék öltönyben érkezett, partnere pedig egy visszafogott fekete-fehér összeállítás mellett döntött. A teniszmérkőzésen is sikerült emlékezetes pillanatokat okoznia a 61 éves színésznek azután, hogy elkapott egy labdát, amit felállva a Gladiátor című filmből idézett ikonikus mondatával fűszerezett meg: „Are you not entertained?” („Nem szórakoztok?”). Az eseményen részt vevők hatalmas tapsviharral díjazták a pillanatot.
Nem tervez újabb esküvőt a színész
A színész és a 42 éves Theriot immáron 5 éve vannak együtt. 2020-ban merültek fel először a párról pletykák, azután, hogy együtt látták őket teniszezni. Később a köztük lévő korkülönbség is beszédtémává vált, amit maga a színész tisztázott: Crowe közölte, hogy párja a negyvenes éveiben jár, fiatalabb, mint ahogy korábban sokan feltételezni merték.
Crowe korábban házasságban élt Danielle Spencerrel, akivel 2003-ban mondták ki a nagy igent, 2012-ben pedig elváltak. A kapcsolatuk során két fiuk született. Crowe egy korábbi interjúban kijelentette, hogy nem tervez újabb házasságot – áll a Page Six cikkében.
