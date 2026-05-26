„Amint valaki bunkón viselkedik, én lelépek. Értve vagyok?” – csúnyán odaszólt a Gladiátor sztárja

A Gladiátor sztárja jelenleg Párizsban tartózkodik. Russell Crowe-t a szálloda előtt várták a rajongók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 18:00
Russell Crowe keményen odaszólt a rá várakozó rajongóknak. Szigorúan figyelmeztette őket, hogyha nem viselkednek, akkor azonnal lelép. Az erről készült felvételek hatalmas vitát váltottak ki, hogy vajon jogos volt-e ez a viselkedési forma a színésztől.

Russell Crowe kemény határokat húzott a rá váró rajongókkal szemben
Russell Crowe szigorú határokat húzott meg Párizsban

Nem kímélte a rajongókat Russell Crowe, aki szigorú hangvétellel beszélt a rá várakozókra Párizsban egy hotel előtt. A 62 éves színész nem kertelt, világos szabályokat fektetett le: akár ha egyetlen ember is tiszteletlenül bánik a színésszel, azonnal véget vet a rögtönzött találkozónak.

Figyeltek? Maradjatok a helyeteken, ne tolakodjatok. Én megyek oda hozzátok. Adjunk mindenkinek teret” – mondta határozottan a színész, majd folytatta: „Amint valaki bunkón viselkedik, én lelépek. Értve vagyok?

Minderről videó is készült, amely gyorsan terjedt az interneten, és vitát indított a kommentelők között, hogy vajon elvetette-e a sulykot a színész. Sokan védelmükbe vették, hogy teljesen jogosan húzta meg a határokat úgy, hogy közben időt töltött a rajongóival, akiknek aláírásokat is osztott.

A színész barátnőjével, Britney Theriottal tartózkodik Párizsban, részt vettek a French Open nyitónapján is. A színész az eseményen elegáns kék öltönyben érkezett, partnere pedig egy visszafogott fekete-fehér összeállítás mellett döntött. A teniszmérkőzésen is sikerült emlékezetes pillanatokat okoznia a 61 éves színésznek azután, hogy elkapott egy labdát, amit felállva a Gladiátor című filmből idézett ikonikus mondatával fűszerezett meg: „Are you not entertained?” („Nem szórakoztok?”). Az eseményen részt vevők hatalmas tapsviharral díjazták a pillanatot.

Nem tervez újabb esküvőt a színész

A színész és a 42 éves Theriot immáron 5 éve vannak együtt. 2020-ban merültek fel először a párról pletykák, azután, hogy együtt látták őket teniszezni. Később a köztük lévő korkülönbség is beszédtémává vált, amit maga a színész tisztázott: Crowe közölte, hogy párja a negyvenes éveiben jár, fiatalabb, mint ahogy korábban sokan feltételezni merték.

Crowe korábban házasságban élt Danielle Spencerrel, akivel 2003-ban mondták ki a nagy igent, 2012-ben pedig elváltak. A kapcsolatuk során két fiuk született. Crowe egy korábbi interjúban kijelentette, hogy nem tervez újabb házasságot – áll a Page Six cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
