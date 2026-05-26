Se bankkártya, se internet, de még csak telefont sem használ a kertész vállalkozó
Nem bánja, hogy már nem él a technológia nyújtotta eszközökkel. Az analóg módszerre esküszik, sokat változtatott az életén.
Analóg módszerekre váltott vissza egy kertész, aki egyáltalán nem használ semmiféle modern technológiával kapcsolatos eszközt a vállalkozásának működtetésében. Korábbi élmények miatt döntött úgy, hogy elege van a folyamatos figyelemelvonásból, így papírra, tollra és személyes konzultációkra váltott vissza.
Analóg módszerrel vezeti a vállalkozását
A technológia fejlődésével egyre több olyan eszköz és módszer áll a rendelkezésünkre, amelyekkel nemcsak megkönnyíthetjük, de meg is gyorsíthatjuk a mindennapi feladatainkat. Elég csak a mesterséges intelligenciára gondolni, ami egyre szélesebb körben terjed, és egyre több feladatra képes. Egy 38 éves brit vállalkozó azonban ezzel szembe ment, és közölte: ő köszöni szépen nagyon jól el van az analóg megoldásokkal, így vállalkozásában semmiféle modern technika általi eszközt vagy módszert nem használ. Ennek oka az, hogy sokszor érezte azt, hogy elvonják a figyelmét az e-mailek, az üzenetek és az értesítések.
John Foley három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy „megszabadul” a modern eszközöktől, így nemcsak a mobiltelefonjától vált meg, hanem a számítógépének és a bankkártyájának is búcsút intett, így készpénzt, papíralapú naptárakat, illetve jegyzetfüzeteket használ. A Foley így vezeti a díjnyertes kertészetének mindennapjait.
„Nagyon felszabadító és terápiás hatású volt – úgy érzem, visszavettem az irányítást az életem, a gondolataim és az eredményeim felett. Napi átlagban 5 óra 40 percet töltöttem képernyő előtt. Nem tűnt soknak, de azt hittem, produktív vagyok, miközben valójában nem” – mondta, majd folytatásként hozzátette: „Az, hogy nem vagyok folyamatosan elérhető, lelassított, és jelentősen javította az életminőségemet. A napjaim sokkal hosszabbnak tűnnek, és végre a jelenben élek.”
Az emberi kapcsolatokat többre tartja
John legutolsó alkalommal 2023 júniusában tartott telefont a kezében. A döntésében két korábbi meghatározó tapasztalata előzte meg, amikor utazásai során otthon hagyta a telefonját. Egy londoni utazáson jött rá, hogy mennyivel több ideje van a kapcsolataira és a környezetére való figyelemre. „Nem volt könnyű, de végre volt időm beszélgetni az emberekkel, és az üzenetek egyszerűen várhattak” – emlékezett vissza. A másik alkalom az volt, amikor egy jegyzetelő nő inspirálta arra, hogy ne használja a modern technológiát. „Régen az üzletemberek mind papíron dolgoztak – miért ne lehetne ezt ma is?” – fogalmazott Foley. Nem sokkal később egy kempingezés alkalmával döntötte el véglegesen, hogy 5 évre félreteszi a telefonját.
Mint mondja, azért akadtak nehézségek az átállás folyamatában: az első tél volt a legnehezebb számára, sokszor támadt rá a magány érzése, ám idővel megtanulta, hogyan ossza be az idejét, és rendszerezze a mindennapjait.
2024 őszére már se e-maileket, sőt még az internetet sem használta, ügyfeleivel személyesen egyeztet, és kézzel írja meg a terveket, s mint mondja az ügyfelei nagyra értékelik ezt a gesztust. S bár bankkártyája nincs, számláját ettől függetlenül még használja az automatikus kifizetésekhez.
Foley korábban a mesterséges intelligenciát is használta, azonban ezeket az alkalmazásokat is teljesen beszüntette, helyette előnyben részesíti a személyes tanácsadást. John úgy véli, hogy 2026-ban a legnagyobb problémát az időhiány okozza: „2026-ban mindenki időszegénységgel küzd, de ha kilépünk ebből, minden lelassul, és visszakapjuk az időnket.”
John itt nem áll meg, tervei között szerepel, hogy a jövőben egy alapítványt hozzon létre azzal a céllal, hogy a gyerekeknek segítséget nyújthasson a technológiáktól való elszakadásban, és felfedezhessék a kertészkedés örömét – olvasható a Mirror cikkében.
