Rubint Réka és Schóbert Lara kapcsolatát a betegség hozta helyre: „nem lehetett tudni, hogy lesz-e anyának holnap”

Rubint Réka és Schóbert Lara kapcsolata korábban nem volt felhőtlen. Amikor Lara tinédzserkorba lépett lázadásba kezdett, nem akarta, hogy szülei beleszóljanak az életébe. Ezzel kapcsolatban Réka őszintén vallotta be, hogy lányával szemben hibákat vétett a nevelésében.

A betegség tette helyre Rubint réka És Schóbert Lara kapcsolatát

Rubint Réka és Schóbert Lara nehéz kapcsolatukról vallott

Réka és Lara a TV2 Titkok Ramónával című műsorban beszéltek őszintén a mögöttük álló nehéz évekről. Anya és lánya kapcsolata olyan mértékig romlott, hogy Lara a telefonjában nem „Anya”-ként mentette el édesanyja telefonszámát. „Voltam Réka a telefonjában” – mondta a fitneszedző, Rubint Réka.

Réka azt is megemlítette, hogy Lara volt az, aki a testvérei számára „kikaparta a gesztenyét”, és mindent megtett annak érdekében, hogy jó szülő lehessen, ami sokszor túlzott engedékenységhez vezetett, majd Lara makacs természetével sem bírta felvenni a ritmust. „Nem tudtam őt büntetni, hanem mindig megajándékoztam. De ezt nem javaslom senkinek” – vallotta be Réka. Lara nem egyszerű természetéről volt híres, amit ma már ő sem tagad.

15-16 évesen nem akartam, hogy bárki beleszóljon az életembe. Lázadtam minden ellen.

Réka betegsége hozta el a változást

A békülés végül akkor érkezett el, amikor Rékánál 4 évvel ezelőtt rákos betegséget diagnosztizáltak, így minden haragot félre tettek. „Nem lehetett tudni, hogy lesz-e anyának holnap” – ismerte be Lara.

Réka elmondta azt is, hogy amióta kiderült a betegsége teljesen megváltozott. „A betegségemnek köszönhetően mintha kicseréltek volna. Egyáltalán nem kiabálok, ami régen elképzelhetetlen volt” – mondta az édesanya. A történtek óta lánya már teljesen más szemmel tekint a fitneszedzőre. „Ma már felhívom mindennel Anyát, már nem akarok koppanni” – vallotta be Ramónának Lara – olvasható a Bors cikkében.