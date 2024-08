„25 évet vártam erre az ölelésre!” – Russell Crowe nyakába borult a magyar sztár

Nehéz eldönteni, hogy Kandász Andi Instagram-bejegyzésének videója vagy sorai meghatóbbak! A magyar tévés Olaszországba utazott nagy kedvence, Russell Crowe koncertjére, a fellépés után pedig és valóra vált Kandi negyedszázada dédelgetett álma.

Russell Crowe valóra váltotta Kandász Andi álmát (Fotó: Shutterstock)

25 évet vártam erre az ölelésre!

– kezdi Kandász Andi az Instagram-oldalán, majd szavakba önti a nagy találkozást Russell Crowe-val, elmeséli, hogy történt mindez, s azt is, mióta foglal el különleges helyet a szívében az ausztrál filmsztár és énekes.

„Odalépek hozzá, elmondom, hogy mennyire tisztelem a művészi alázatát, az egyedülálló tehetségét, a filmjeit, a zenéjét. Megköszöni fejhajtással, olaszul! Elmondja, hogy mennyire szereti Budapestet és kedvesen megölel, meglapogatva a hátamat. És megint könnyezem, ahogy mindig az elmúlt 24 évben, amikor kb. 469. alkalommal megnéztem a Gladiátort.”

– idézi fel Kandi a felejthetetlen pillanatokat.

„Nem vagyok egy «rajongó» típus , de Maximus óta Russel Crowe különleges helyet foglal el a szívemben. És éppen azért, mert a szerepeiben olyan művészi hitelességgel, felkészültséggel és alázattal bújik a karakterekbe, például a nagyszerű Ridley Scott Gladiátorában, hogy egy pillanatra sem érzed, hogy színészi játék, amit látsz. Maximus, aztán az Egy csodálatos elme vagy a Legharsányabb hang stb. főszereplői elevenednek meg előtted a maguk valójában, észre sem veszed, hogy Russel Crowe «is ott van». És most itt van Olaszországban. És én is itt vagyok, a férjemmel, csápolok a koncertjén (énekesként, zenészként indult a karrierje Ausztráliában, megint járja Európa színpadait) , ahol a dalok között őszintén mesél, humorral, közvetlenséggel. Itt a Majano fesztiválon a lelkes közönség «Maximus, Maximus, Maximus!» üvöltéssel követeli a ráadást, mint a római arénában a filmben.”



S hogy mi történt a koncert után, hogyan is valósult meg a nagy találkozás? Erről is mesél Kandi.

„Éjjel fél kettőkor, hosszú koncert után, mégis fáradhatatlanul, kedvesen, mosolyogva érkezik az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas világsztár, hogy alázattal és türelmesen szelfizgessen a rajongókkal, meghallgassa és akár meg is ölelje őket. Odalépek hozzá, megfogom a kezét és feltör bennem az a sok-sok érzelem, amit az elmúlt 30 évben a karaktereitől kaptam. Egy ölelés! Ennyire vágytam. A Gladiátor végén, miután meghal a nagy római hadvezér, társa ezt a többször visszatérő mondatot mondja . «Egyszer találkozunk majd. De nem most. Még nem.» Nekem most jött el ez az «egyszer»! Végtelen hála érte. Mr. Crowe! Minden tiszteletem az Öné! Köszönöm az életre szóló élményt!”

Nézd meg a Kandász Andi és Russell Crowe találkozásáról készült videót!