A Grace klinika sztárja bejelentette, gyógyíthatatlan betegséggel küzd
A férfi elárulta, párja támogatja ebben a nehéz helyzetben.
Russell Andrews megrázó hírt osztott meg a nyilvánossággal, az 64 éves színésznél amiotrófiás laterálszklerózist, vagyis ALS-t diagnosztizáltak. A súlyos idegrendszeri betegség az agy és a gerincvelő idegsejtjeit támadja meg, jelenleg pedig nincs rá gyógymód.
A színész későn vette észre az ALS első jeleit
A Better Call Saul színésze menyasszonyával, Erica Tazellel együtt beszélt a megdöbbentő diagnózisról a CNN egyik műsorában. Andrews elárulta, hogy tavaly késő ősszel tudta meg a lesújtó hírt, bár a tünetek már korábban jelentkeztek.
Nem tudtam olyan dolgokat csinálni, amiket általában tudtam. Éjszaka leejtettem a csészéket és a poharakat. Olyan érzés volt, mintha valami futkosott volna a karomon különböző időpontokban, és az idegek miatt volt
– emlékezett vissza Andrews, hozzátéve, hogy időnként rángásokat is tapasztalt.
A színész szerint a problémák még a koronavírus-járvány idején kezdődtek, eleinte pedig attól félt, hogy sztrókot kapott. Menyasszonya akkor kezdett igazán aggódni, amikor észrevette, hogy Andrews a hétköznapi feladatokat is egyre nehezebben végzi el.
Erica Tazel elmondta, furcsa jelekre lett figyelmes, például arra, hogy vőlegényének jóval tovább tartott kitakarítani a medencét, mint korábban.
„Apró dolgok voltak, de éreztem, hogy valami nincs rendben” – mesélte a színésznő.
Andrews arról is beszélt, hogy egy időre elvesztette az egészségbiztosítását, ami késleltette a kivizsgálásokat. Miután ismét biztosított lett, azonnal orvoshoz fordult, és a háziorvosa már az első vizsgálat után neurológushoz küldte.
Bár az ALS jelenleg gyógyíthatatlan betegségnek számít, menyasszonya mindenben mellette áll. Erica Tazel ma már a színész egyik legfontosabb támasza és gondozója is, kapcsolatuk pedig a nehézségek ellenére még szorosabbá vált, derült ki a Page Six cikkéből. A színésznő továbbra is kitart mellette, és készen áll arra, hogy közösen nézzenek szembe a jövő kihívásaival.
Nem volt megkönnyebbülés, de valahogy megértettem, mi történik. Ránéztem a szoba túlsó végéből, és azt mondtam: »Legalább most már tudjuk, mi az, és még mindig a feleséged akarok lenni«.
