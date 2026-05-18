RETRO RÁDIÓ

A Grace klinika sztárja bejelentette, gyógyíthatatlan betegséggel küzd

A férfi elárulta, párja támogatja ebben a nehéz helyzetben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 16:20
Módosítva: 2026.05.18. 16:30
diagnózis betegség színész

Russell Andrews megrázó hírt osztott meg a nyilvánossággal, az 64 éves színésznél amiotrófiás laterálszklerózist, vagyis ALS-t diagnosztizáltak. A súlyos idegrendszeri betegség az agy és a gerincvelő idegsejtjeit támadja meg, jelenleg pedig nincs rá gyógymód.

A színész későn vette észre az ALS első jeleit
Az ALS egy gyógyíthatatlan és folyamatos izomsorvadást okoz Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A színész későn vette észre az ALS első jeleit

A Better Call Saul színésze menyasszonyával, Erica Tazellel együtt beszélt a megdöbbentő diagnózisról a CNN egyik műsorában. Andrews elárulta, hogy tavaly késő ősszel tudta meg a lesújtó hírt, bár a tünetek már korábban jelentkeztek.

Nem tudtam olyan dolgokat csinálni, amiket általában tudtam. Éjszaka leejtettem a csészéket és a poharakat. Olyan érzés volt, mintha valami futkosott volna a karomon különböző időpontokban, és az idegek miatt volt

– emlékezett vissza Andrews, hozzátéve, hogy időnként rángásokat is tapasztalt.

A színész szerint a problémák még a koronavírus-járvány idején kezdődtek, eleinte pedig attól félt, hogy sztrókot kapott. Menyasszonya akkor kezdett igazán aggódni, amikor észrevette, hogy Andrews a hétköznapi feladatokat is egyre nehezebben végzi el.

Erica Tazel elmondta, furcsa jelekre lett figyelmes, például arra, hogy vőlegényének jóval tovább tartott kitakarítani a medencét, mint korábban. 

„Apró dolgok voltak, de éreztem, hogy valami nincs rendben” – mesélte a színésznő.

Andrews arról is beszélt, hogy egy időre elvesztette az egészségbiztosítását, ami késleltette a kivizsgálásokat. Miután ismét biztosított lett, azonnal orvoshoz fordult, és a háziorvosa már az első vizsgálat után neurológushoz küldte.

Bár az ALS jelenleg gyógyíthatatlan betegségnek számít, menyasszonya mindenben mellette áll. Erica Tazel ma már a színész egyik legfontosabb támasza és gondozója is, kapcsolatuk pedig a nehézségek ellenére még szorosabbá vált, derült ki a Page Six cikkéből. A színésznő továbbra is kitart mellette, és készen áll arra, hogy közösen nézzenek szembe a jövő kihívásaival.

Nem volt megkönnyebbülés, de valahogy megértettem, mi történik. Ránéztem a szoba túlsó végéből, és azt mondtam: »Legalább most már tudjuk, mi az, és még mindig a feleséged akarok lenni«.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu