A Grace klinika sztárja bejelentette, gyógyíthatatlan betegséggel küzd

Russell Andrews megrázó hírt osztott meg a nyilvánossággal, az 64 éves színésznél amiotrófiás laterálszklerózist, vagyis ALS-t diagnosztizáltak. A súlyos idegrendszeri betegség az agy és a gerincvelő idegsejtjeit támadja meg, jelenleg pedig nincs rá gyógymód.

A színész későn vette észre az ALS első jeleit

A Better Call Saul színésze menyasszonyával, Erica Tazellel együtt beszélt a megdöbbentő diagnózisról a CNN egyik műsorában. Andrews elárulta, hogy tavaly késő ősszel tudta meg a lesújtó hírt, bár a tünetek már korábban jelentkeztek.

Nem tudtam olyan dolgokat csinálni, amiket általában tudtam. Éjszaka leejtettem a csészéket és a poharakat. Olyan érzés volt, mintha valami futkosott volna a karomon különböző időpontokban, és az idegek miatt volt

– emlékezett vissza Andrews, hozzátéve, hogy időnként rángásokat is tapasztalt.

A színész szerint a problémák még a koronavírus-járvány idején kezdődtek, eleinte pedig attól félt, hogy sztrókot kapott. Menyasszonya akkor kezdett igazán aggódni, amikor észrevette, hogy Andrews a hétköznapi feladatokat is egyre nehezebben végzi el.

Erica Tazel elmondta, furcsa jelekre lett figyelmes, például arra, hogy vőlegényének jóval tovább tartott kitakarítani a medencét, mint korábban.

„Apró dolgok voltak, de éreztem, hogy valami nincs rendben” – mesélte a színésznő.

Andrews arról is beszélt, hogy egy időre elvesztette az egészségbiztosítását, ami késleltette a kivizsgálásokat. Miután ismét biztosított lett, azonnal orvoshoz fordult, és a háziorvosa már az első vizsgálat után neurológushoz küldte.

Bár az ALS jelenleg gyógyíthatatlan betegségnek számít, menyasszonya mindenben mellette áll. Erica Tazel ma már a színész egyik legfontosabb támasza és gondozója is, kapcsolatuk pedig a nehézségek ellenére még szorosabbá vált, derült ki a Page Six cikkéből. A színésznő továbbra is kitart mellette, és készen áll arra, hogy közösen nézzenek szembe a jövő kihívásaival.