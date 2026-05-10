Apró fizikai változásra lett figyelmes: végzetes betegség támadta meg a kétgyermekes apát

Apró, fizikai változások jelezték egy akkor 37 éves családapa súlyos betegségét. A kétgyermekes Dave Hall egy évvel azután kapta meg az amiotrófiás laterálszklerózisról (ALS) szóló diagnózist, miután aggasztó tüneteket észlelt a golfpályán.

Apró fizikai változás jelezte a gyógyíthatatlan betegséget

Az ALS egy progresszív neurodegeneratív betegség, amely károsítja az agy és a gerincvelő motoros neuronjait. Ahogy ezek az idegsejtek elsorvadnak, az izmok is gyengülnek, ami idővel nehézséget okozhat a nyelésben, a beszédben, de még a légzésben is. Bár az esetek körülbelül öt-tíz százalékában öröklött, a pontos ok továbbra sem tisztázott, mivel a várható élettartam a tünetek megjelenése után nagyjából két-öt év.

Az oklahomai férfi – aki két gyermek, Dahlia és Bear édesapja – elmondása szerint az első figyelmeztető jel egy laza golfmeccs során bukkant fel. Dave a YouTube-csatornáján, a Team Dave Hallon árulta el, hogy a fogása hirtelen gyengébb lett, mint általában, és az ütését is kicsit furcsának érezte.

Odakint golfoztam, és egyszer csak azt vettem, hogy valami nem stimmel azzal, ahogyan ütök. Nem tudtam úgy megfogni az ütőt, mint korábban, és emiatt borzalmasan éreztem magam

– idézte fel a történteket Dave, aki nem sokkal később, egy baráti pókermeccs során érezte ismét azt, hogy valami nem stimmel, amikor a keze váratlanul begörcsölt.

Ezt követően a férfi orvoshoz fordult, majd hónapokig tartó kiterjedt idegvizsgálatok és értékelések után egy szakorvos 2024 októberében megerősítette a pusztító diagnózist, miszerint ASL-ben szenved.

Manapság Dave felesége, Natalie az, aki teljes mértékben gondját viseli a férjének, a fogmosástól kezdve az étkezésig. Mivel a férfi kénytelen volt feladni a munkáját, a nő most egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik támogatást szerezni a családjuk számára, valamint pénzt gyűjteni az orvosi számlák, kezelések és gyógyszerek fedezésére. Mindeközben az ASL Egyesült (ALS Association) is mindenben támogatja őket, amiért a férfi elmondhatatlanul hálás.

Valahányszor szükségünk volt valamire, ők mindig ott voltak nekünk. A kölcsönprogram révén kerekesszékeket, egy Hoyer emelőt, sőt még egy motoros széket is kölcsönadtak nekünk, amikor családlátogatáson voltunk, ami mindent megváltoztatott

– mondta el Dave a LADBible beszámolója szerint.