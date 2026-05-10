Közeleg egy korszak vége; Böde Dani nagy bejelentést tett

Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.05.10. 16:00
A (még) Hertha-játékos Dárdai Márton és a (már) magyar állampolgársággal is büszkélkedő argentin Fradi-védő Mariano Gómez mellett a Paks és az NB I korszakos labdarúgója, Böde Dani is óriási érdeklődést váltott ki olvasóinkból a mögöttünk hagyott héten.

Böde Danit régóta kérlelik, lassan beadja a derekát / Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Íme a heti top: az alábbiakban ízelítőt adunk a Metropol sportrovatának legtöbb olvasót vonzó cikkeiből a május 4. és 10. közötti héten.

Közeledik a Dárdai-korszak vége

1997 januárja óta először maradhat Dárdai nélkül a Hertha BSC. A család hírmondójaként utolsóként a berlini klubnál maradt Dárdai Mártont a Bundesliga-középcsapat Augsburg csábítja a másodosztályban ragadt, ráadásul anyagi nehézségei miatt nyáron játékoseladásokra kényszerülő berlini klubtól.

Dárdai Pál középső fia 14 év után hagyhatja el a Herthát. Korábban édesapja, Dárdai Pál 1997 januárjától 2012-ig futballistaként, majd a tavaly év végi távozásáig különböző szerepkörökben az utánpótlásképzésben, három időszakban (2015–19, 2021, 2023–24) pedig vezetőedzőként tevékenykedett a Herthánál. Két másik Dárdai fiú, Bence és Palkó már korábban eligazolt Wolfsburgba, illetve a Puskás Akadémiához.

Böde Dani komoly lépésre készül

Böde Dániel közel a negyvenhez is a Paks alapembere, de egyelőre nem tudni, hogy a csatár a következő szezonban is marad-e a klubjánál. Saját elmondása szerint amíg erővel bírja, addig az NB I-ben akar szerepelni. Egy másik kérdésben ugyanakkor komoly tervet dédelget a játékos.

@bodedj13 Írjátok le, ti mit gondoltok?? #bodedani #konyv #foci #paks ♬ eredeti hang - Böde Dániel

A csatártól a TikTok-csatornáján azt kérdezték, vajon ír-e könyvet pályafutásáról? A válaszból azt szűrhető le, hogy nem az irodalmi munkásság Böde első számú célja, de lehet, hogy fejet hajt a tömeg akarata előtt.

Mariano Gómez magyar válogatott lenne

Az 5-0-s vendégdiadallal véget ért Újpest–Fradi-derbi előtti órákban a zöld-fehérek bejelentették: magyar állampolgárságot kapott védőjük, Mariano Gómez. Az argentin játékos januárban érkezett a zöld-fehérekhez, előtte sosem szerepelt hazánkban. Mindenesetre Gómezzel tudta betartani a MLSZ magyarszabályát Robbie Keane együttese.

Kemény, fizikailag erős, határozott játékos, nem véletlenül mondják vele kapcsolatban, hogy akár magyar válogatott is lehetne. Erről beszélt ő maga is a meccs után, a Fradi TV-ben üzenve a magyar szurkolóknak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
