Közeleg egy korszak vége; Böde Dani nagy bejelentést tett
Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Közel 30 év múltán maradhat Dárdai nélkül a Hertha BSC; Böde Dani könyvírásra készül; Mariano Gómez magyarként üzent Marco Rossinak
A (még) Hertha-játékos Dárdai Márton és a (már) magyar állampolgársággal is büszkélkedő argentin Fradi-védő Mariano Gómez mellett a Paks és az NB I korszakos labdarúgója, Böde Dani is óriási érdeklődést váltott ki olvasóinkból a mögöttünk hagyott héten.
Íme a heti top: az alábbiakban ízelítőt adunk a Metropol sportrovatának legtöbb olvasót vonzó cikkeiből a május 4. és 10. közötti héten.
Közeledik a Dárdai-korszak vége
1997 januárja óta először maradhat Dárdai nélkül a Hertha BSC. A család hírmondójaként utolsóként a berlini klubnál maradt Dárdai Mártont a Bundesliga-középcsapat Augsburg csábítja a másodosztályban ragadt, ráadásul anyagi nehézségei miatt nyáron játékoseladásokra kényszerülő berlini klubtól.
Dárdai Pál középső fia 14 év után hagyhatja el a Herthát. Korábban édesapja, Dárdai Pál 1997 januárjától 2012-ig futballistaként, majd a tavaly év végi távozásáig különböző szerepkörökben az utánpótlásképzésben, három időszakban (2015–19, 2021, 2023–24) pedig vezetőedzőként tevékenykedett a Herthánál. Két másik Dárdai fiú, Bence és Palkó már korábban eligazolt Wolfsburgba, illetve a Puskás Akadémiához.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
*
Böde Dani komoly lépésre készül
Böde Dániel közel a negyvenhez is a Paks alapembere, de egyelőre nem tudni, hogy a csatár a következő szezonban is marad-e a klubjánál. Saját elmondása szerint amíg erővel bírja, addig az NB I-ben akar szerepelni. Egy másik kérdésben ugyanakkor komoly tervet dédelget a játékos.
A csatártól a TikTok-csatornáján azt kérdezték, vajon ír-e könyvet pályafutásáról? A válaszból azt szűrhető le, hogy nem az irodalmi munkásság Böde első számú célja, de lehet, hogy fejet hajt a tömeg akarata előtt.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
*
Mariano Gómez magyar válogatott lenne
Az 5-0-s vendégdiadallal véget ért Újpest–Fradi-derbi előtti órákban a zöld-fehérek bejelentették: magyar állampolgárságot kapott védőjük, Mariano Gómez. Az argentin játékos januárban érkezett a zöld-fehérekhez, előtte sosem szerepelt hazánkban. Mindenesetre Gómezzel tudta betartani a MLSZ magyarszabályát Robbie Keane együttese.
Kemény, fizikailag erős, határozott játékos, nem véletlenül mondják vele kapcsolatban, hogy akár magyar válogatott is lehetne. Erről beszélt ő maga is a meccs után, a Fradi TV-ben üzenve a magyar szurkolóknak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre