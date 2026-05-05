Itt a vége, Dárdai közel 30 évnyi családi hagyományt zárhat le

Miután sorozatban már a harmadik szezonban nem sikerült visszajutnia a német labdarúgó-Bundesliga élvonalába, a Hertha BSC nyáron drasztikus lépésekre kényszerül. A Peter Görlich ügyvezető igazgató megszellőztette nyári távozók egyike lehet Dárdai Márton, akiért eurómilliókat kaphat az évek óta anyagi nehézségekkel küzdő, és most is játékoseladásokra kényszerülő nevelőegyesülete.

A másodosztály messze legértékesebb keretével sem tudott beleszólni a feljutásért folytatott küzdelembe a Hertha, egyénileg mégis az élvonalba kerülhet a kezdőcsapata fele. A berliniek legnagyobb kincse a 16 már 20 millió euróra (7,3 milliárd forint) taksált, és sztárklubok sorához hívott Kennet Eichhorn; de a Dárdai-fiú mellett kelendő a másik belső védő Linus Gechter, a kapus Tjark Ernst és a szélső Fabian Reese is. Dárdai Márton 5 millió eurós (1,8 milliárd forint) árcéduláját egyelőre sokallja az Augsburg (a piaci értékét ennek a felére becsülik), de a 20-szoros magyar válogatott futballistát évek óta kerülgető Bundesliga-középcsapat némi alkudozás után vevő lehet rá.

1997 óta először Dárdai nélkül marad a Hertha?

Dárdai Pál középső fia 14 év után hagyhatja el a Herthát. A jelenlegi csapattagok közül ő szolgálja legrégebben a klubot, amelyben 10 éves korától nevelkedett, majd 2020 őszén, 18 esztendősen mutatkozott be az akkor még első osztályban szerepelt profi között. Ha kivásárolják a 2028 nyaráig szóló szerződéséből, akkor 29,5 év után először marad Dárdai nélkül a Hertha.

A máig Bundesliga-meccsrekorderré, klublegendává lett édesapa 1997 januárjától 2012-ig futballistaként, majd a tavaly év végi távozásáig különböző szerepkörökben az utánpótlásképzésben, három időszakban (2015-19, 2021, 2023-24) pedig vezetőedzőként tevékenykedett a Herthánál. Dárdai Pál fiai közül a legidősebb, Dárdai Palkó 2017 és 2021, majd egy fehérvári kitérő után 2023-tól 2025-ig szerepelt a berlini proficsapatban; a legifjabb, Dárdai Bence pedig az apjával és bátyjaival végigdolgozott 2023/24-es szezon végén igazolt Wolfsburgba. A jelenlegi szezonban tehát már csak Dárdai Márton képviseli a labdarúgó-dinasztiát, amely két évvel ezelőtt még négytagú volt a Hertha csapatánál.