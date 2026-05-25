Igazi nyárias időjárással kezdődik a hét: akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők

Aki még nem tette lassan elkezdhet szemezni a strandokkal, ugyanis már az időjárás is azt kiabálja, hogy itt a nyár. Május utolsó hete igazi strandidővel indul, akár 33 fok is lehet.

Mutatjuk mi tartogat az időjárás! Fotó: unsplash.com

Mutatjuk mi tartogat az időjárás!

Pünkösd hétfő

A napsütést csupán fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg, de néhol egy-egy zápor sem kizárt. Marad a nyárias idő, ami már strandolásra is alkalmas lesz a délutáni 26 és 31 fok közötti hőmérséklettel.

Kedd

Zavartalan napsütés és száraz idő lesz, amit néhány felhő tarkíthat. Délután a hőmérséklet már a 28-33 fokot is elérheti, azonban estétől az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat.

Szerda

A nyári meleget egy száraz hidegfront zavarja meg, ami hozhat átmeneti szélerősödést. Zápor leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő, miközben az ország nagy részén marad a napsütés. Délután általában 24-25 fok körül alakulhat a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.