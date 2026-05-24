„Már túl nagy a gyerek a szoptatáshoz” – botrányos randiba futott bele az egyedülálló anyuka
Egy brit édesanya azt hitte, végre kiszakadhat a hétköznapokból egy vakrandinak köszönhetően, ám az este hamar rémálommá vált.
A nő elmondása szerint egy közös barátnőjük, Laura szervezte meg a randit, miután úgy érezte, az egyedülálló anyukának szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra. A férfiról azt mondták neki, hogy intelligens, sármos, kifinomult és sikeres üzletember. A nő végül beadta a derekát, és elment a találkozóra, annak ellenére, hogy évek óta nem randizott. Nem gondolta volna, hogy pont a szoptatás miatt fog bajba kerülni.
A problémák azonban szinte azonnal elkezdődtek. A férfi már a vacsora elején megjegyzést tett a közös ismerősükre, Laurára, aki nemrég lett anya.
Nem furcsa szerinted, hogy Laura még mindig szoptat? Már hatalmas az a gyerek
– mondta a férfi.
A nő teljesen megdöbbent, főleg amikor a randipartnere hozzátette:
Ne érts félre, remek mellei vannak, de nem túl idős már az a gyerek ehhez?
Kiderült, hogy Ő maga is szoptat még
Az anyuka ezután közölte vele, hogy ő maga is még mindig szoptatja majdnem kétéves kisfiát.
Én még mindig szoptatom a fiamat, pedig majdnem két éves
– válaszolta.
A férfi erre elhallgatott, miközben tovább ette a vacsoráját. A csendes vacsorájuk közben talán nem meglepő: teljesen kiábrándult partneréből. A nő később elmondta, teljesen lesokkolta, hogy egy közel ötvenéves, tanult üzletember ilyen megjegyzéseket tesz.
Miután a férfi továbbra is lenézően viselkedett, az anyuka próbálta elmagyarázni neki, hogy a WHO ajánlása szerint akár két éves korig vagy tovább is teljesen normális a szoptatás.
Az volt az érzésem, hogy szerinte a nők azért szoptatnak nyilvánosan, hogy mutogassák magukat
– mesélte később.
A nő végül azt is közölte vele, hogy a szoptatás nem a férfiaknak szól. Sajnos a vacsora ez után sem ment zökkenőmentesen. A férfi állítólag csak csendben hallgatott, miközben elszórtan borokról és exkluzív sommelier-képzéséről beszélt.
Az est végén pedig újabb beszólás érkezett
A férfi közölte a nővel, hogy „visszajelzést” szeretne adni neki.
Azt vettem észre, hogy nem vagy egy megosztó típus, és ez számomra nagyon kiábrándító, főleg úgy, hogy én fizetek
– mondta.
Az anyuka szerint ez teljes képtelenség volt, hiszen egész este felajánlotta neki az ételét és italát, a férfi azonban mindent visszautasított. A randinak végül gyors búcsú lett a vége: a férfi vonattal utazott vissza Londonba, a nő pedig busszal ment haza.
A nő azonnal üzent a közös barátnőjüknek.
Nem mondanám, hogy élveztem. Egy klasszikus bunkó. Nem sármos vagy kedves, inkább öntelt és tiszteletlen
– írta.
Azt azonban már nem volt szíve elmondani Laurának, pontosan milyen megjegyzéseket tett róla a férfi. Azt viszont kijelentette: többé nem hagyja, hogy bárki vakrandit szervezzen neki – írja a Metro.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre