„Már túl nagy a gyerek a szoptatáshoz” – botrányos randiba futott bele az egyedülálló anyuka

A nő elmondása szerint egy közös barátnőjük, Laura szervezte meg a randit, miután úgy érezte, az egyedülálló anyukának szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra. A férfiról azt mondták neki, hogy intelligens, sármos, kifinomult és sikeres üzletember. A nő végül beadta a derekát, és elment a találkozóra, annak ellenére, hogy évek óta nem randizott. Nem gondolta volna, hogy pont a szoptatás miatt fog bajba kerülni.

Szoptatás miatt akadt ki rá a randipartnere

A problémák azonban szinte azonnal elkezdődtek. A férfi már a vacsora elején megjegyzést tett a közös ismerősükre, Laurára, aki nemrég lett anya.

Nem furcsa szerinted, hogy Laura még mindig szoptat? Már hatalmas az a gyerek

– mondta a férfi.

A nő teljesen megdöbbent, főleg amikor a randipartnere hozzátette:

Ne érts félre, remek mellei vannak, de nem túl idős már az a gyerek ehhez?

Kiderült, hogy Ő maga is szoptat még

Az anyuka ezután közölte vele, hogy ő maga is még mindig szoptatja majdnem kétéves kisfiát.

Én még mindig szoptatom a fiamat, pedig majdnem két éves

– válaszolta.

A férfi erre elhallgatott, miközben tovább ette a vacsoráját. A csendes vacsorájuk közben talán nem meglepő: teljesen kiábrándult partneréből. A nő később elmondta, teljesen lesokkolta, hogy egy közel ötvenéves, tanult üzletember ilyen megjegyzéseket tesz.

Miután a férfi továbbra is lenézően viselkedett, az anyuka próbálta elmagyarázni neki, hogy a WHO ajánlása szerint akár két éves korig vagy tovább is teljesen normális a szoptatás.

Az volt az érzésem, hogy szerinte a nők azért szoptatnak nyilvánosan, hogy mutogassák magukat

– mesélte később.

A nő végül azt is közölte vele, hogy a szoptatás nem a férfiaknak szól. Sajnos a vacsora ez után sem ment zökkenőmentesen. A férfi állítólag csak csendben hallgatott, miközben elszórtan borokról és exkluzív sommelier-képzéséről beszélt.

Az est végén pedig újabb beszólás érkezett

A férfi közölte a nővel, hogy „visszajelzést” szeretne adni neki.

Azt vettem észre, hogy nem vagy egy megosztó típus, és ez számomra nagyon kiábrándító, főleg úgy, hogy én fizetek

– mondta.

Az anyuka szerint ez teljes képtelenség volt, hiszen egész este felajánlotta neki az ételét és italát, a férfi azonban mindent visszautasított. A randinak végül gyors búcsú lett a vége: a férfi vonattal utazott vissza Londonba, a nő pedig busszal ment haza.