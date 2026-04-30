Milyen gyógyszert szedhetek szoptatás alatt? – Meglepő tanácsot adott a magyar orvos

Nem mindegy, milyen gyógyszert szed a szoptatós anyuka, mert könnyen lehet, hogy ami jó a problémájára, az az anyatejjel együtt átjutva a baba szervezetébe bajt okozhat a babának. Dr. Novák Hunor gyermekgyógyász bevallotta, ha őt kérdezi egy kismama, hogy egy adott gyógyszert szedheti-e a szoptatás alatt, nem tudja fejből a választ. Igaz, hozzáteszi: „De nem is kell megjegyezni, hiszen hiába tanulnám meg: évről-évre változik, többet tudunk meg a tudományos kutatásoknak hála. Éppen ezért ilyenkor megnézem egy adatbázisban – egy olyan ingyenes oldalon, amit Ön pontosan ugyanúgy elolvashat és használhat, mint én.”

Mit tegyen egy anyuka, ha szoptatás idején gyógyszerre lenne szüksége, de bizonytalan a készítmény kapcsán? (Fotó: Pexels)

Ezt az internetes oldalt ajánlja szoptatás idején a kismamáknak Novák Hunor

„Ezt használja minden édesanya: itt az angol nyelvű E-lactancia!” – javasolja a népszerű gyermekgyógyász. Majd hozzáteszi: „Az oldalon csak annyit kell tennie, hogy beírja a gyógyszer hatóanyagát, amit a dobozon megtalál. (Nurofen esetén a hatóanyag például ibuprofen, Cataflam esetén diclofenac). Egyes esetekben a gyógyszer gyári nevét beírva is működhet a keresés, de a hatóanyagra keresni a legjobb. Négy színkódot használ a rendszer az egyszerű tájékozódás érdekében. A paracetemol például zöld jelzést kap, nyugodtan szedheti.”

Lássuk, mit jelentenek az oldal színkódjai! „Sárga jel esetén a gyógyszer viszonylag biztonságos, enyhe kockázat lehetséges, naracssárga vagy piros esetén viszont adott gyógyszer nem javasolt szoptatás alatt.” – magyarázza dr. Novák Hunor a Facebook-oldalán, aki egy fontos felmerülő kérdésre is választ adott.

„Többen kérdezték: mit tegyenek, ha az orvos nem írta fel a gyógyszert, mert azt mondta, nem lehet vele szoptatni, az oldal szerint pedig lehet (minimális a kockázat), és szeretné is szedni szoptatás alatt? Javaslom, hogy udvariasan hívja fel orvosa figyelmét erre a cikkre vagy a konkrét oldalra, kérve orvosát, hogy nézze meg ő is: hogy valójában szedhető ez a gyógyszer szoptatás mellett, Ön pedig szeretné azt használni. (Az orvosok többsége nem ismeri az E-lactanciát).”