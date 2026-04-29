A levegőben indult meg a szülés – utasok segítettek világra hozni a babát

Egy nő vajúdni kezdett a Delta Air Lines járatán, két mentős segített a szülésben. A repülőgép utasai együtt ünnepelték a levegőben született kisbabát.

Repülőgépen hozta világra gyermekét a kismama

30 perccel a leszállás előtt érkezett meg az új utas a repülőgépre

Az újdonsült édesanya, Ashley, április 24-én a Hartsfield-Jackson Atlanta nemzetközi repülőtérről az oregoni Portland nemzetközi repülőtérre tartó 478-as járaton utazott, amikor a baba elérkezettnek látta az időt a megszületésre. Egy légiutas-kísérő a fedélzeti hangosbemondón keresztül felhívta a fedélzeten tartózkodó egészségügyi szakembereket, hogy csengessenek a szolgálati csengőn: „Ekkor odajött hozzánk a légiutas-kísérő, és azt mondta: van egy hölgy elöl, aki úgy gondolja, hogy megkezdődött a szülés. A fájások körülbelül hárompercenként jönnek. Megnéznétek?” – mesélte Tina Fritz.

Két, utasként a fedélzeten tartózkodó mentős segítette végig a szülést, a légiutas-kísérők és a személyzet tagjai mellett. Tina Fritz és Kaarin Powell, a két mentős, aki világra segítették a babát, együtt tért vissza a nyaralásból.

Az anyuka igazi szupersztár volt

– mondta Tina Fritz mentős, aki éppen az április 24-i, Atlantából Portlandbe tartó járaton tartózkodott. Elmondta, hogy takarókat kellett kölcsönkérniük az utasoktól, és megkérték a légiutas-kísérőt, vágja el a cipőfűzőjét, hogy azt érszorítóként használhassák Ashley véráramlásának korlátozására az infúzió behelyezése érdekében.

„Három nagyon erős nyomás után a baba kijött, és tökéletesen volt. Az anyuka igazi szupersztár volt, olyan jól csinálta. Elvágtam a köldökzsinórt, és bebugyoláltuk a babát, aztán visszaadtuk az anyának, és begurultunk a kifutópályára, ahol az egész repülőgép tapsolt az anyának. Csodálatos volt.”

A médiaértesülések szerint a nő körülbelül 30 perccel azelőtt hozta világra gyermekét, hogy a repülőgép helyi idő szerint este 10 körül kényszerleszállást hajtott végre Portlandben.

A Delta Air Lines szóvivője, Sabrina Cole megköszönte a két önkéntesnek, valamint a segítő személyzetnek a munkáját, majd így szólt: „Minden jót kívánunk az új családnak.” A Portlandi légikikötő kommunikációs menedzsere, Kara Hansen megerősítette, hogy Ashley és a baba stabil állapotban érkeztek a földre.