Dráma a levegőben: elájult egy repülőgép pilótája, vészhelyzetet jelentettek Európa felett

A leszállást követően sokkoló vallomást tett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 11:25
Módosítva: 2026.04.17. 12:15
Egy utasszállító repülőgép pilótája elájult repülés közben a pilótafülkében Európa felett, ami vészhelyzetet váltott ki. Később beismerte, hogy nem aludt a felszállás előtti éjszaka.

Elájult a pilóta a repülőgépen  Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kialvatlanság miatt ájult el a pilóta a repülőgépen

Az incidens a román Tarom légitársaság egyik járatán történt, egy Hollandiából az országba tartó visszaúton.

A Polgári Repülésbiztonsági Vizsgálati és Elemző Hatóság (AIAS) szerint a repülőgép a menetrend szerint reggel 6 órakor indult el az Otopeni repülőtérről Amszterdam felé. A másodpilóta azonban már az odaút során egészségügyi problémákról számolt be. A visszaút előtt azt mondta, hogy úgy érzi, képes visszatérni a pilótafülkébe, bár elővigyázatosságból jelezte, hogy nem veszi át a gép irányítását.

A felszállás után mintegy 50 perccel az 57 éves férfi rosszul lett, sőt el is ájult, miközben a gép átrepült Európa felett. A másik pilóta vészhelyzetet jelentett, és a román fővárosban történő leszállás után azonnal orvosi segítséget kért.

Miután a repülőgép leszállt, a fedélzeten tartózkodó 87 utast a hátsó ajtón keresztül kísérték ki, és a mentőszolgálat munkatársai azonnal a kifutópályán avatkoztak közbe elsősegélynyújtás céljából.

Az AIAS jelentése szerint a másodpilóta az előző éjszaka nem aludt, majd úgy szállt fel reggel a visszafelé tartó járatra. Az incidenst követően az alkalmazott egyelőre csak egy további kapitány jelenlétében végezhet repüléseket. Éjszakai vagy két óránál hosszabb repülésekre sem osztják be többé, illetve a továbbiakban nem fog a másik pilótával együtt dolgozni – írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
