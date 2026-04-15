Sorozatos járattörlések Ferihegyen

Folytatódik a sztrájk a Lufthansánál. Április 13-a és 14-e, azaz hétfő és kedd után szerdán és csütörtökön is sztrájkolnak a német légitársaságnál. Járattörlésekkel kell szembenéznie az utasoknak.

Összesen harmincnál is több járattörlésre kerül sor szerdán és csütörtökön Ferihegyen a Lufthansa-sztrájk miatt (Fotó: Ivan Shimko / unsplash.com – Képünk illusztráció)

34 Lufthansa járattörlésről ír a Liszt Ferenc Nemzetközi Reepülőtér

Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására – írja az MTI. A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol. A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg. A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.

S hogy mindez mit jelent a Magyarországról, illetve hazánkba érkező Lufthansa gépek esetében? Járattörlést. Szerdán és csütörtökön egyetlen Lufthansa járat sem száll fel, illetve le Ferihegyen. A német légitársaság Frankfurt és München irányába vagy onnan érkező utasainak más alternatívát kell találniuk.