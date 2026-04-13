Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Megszólalt a népszerű légitársaság: ezeket a budapesti járatait törölte

A járattörlés Budapestről induló és Budapestre érkező járatokat is érint. A légitársaságot sújtó sztrájk kedd éjfélig tart.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 11:44
repülő sztrájk Lufthansa pilóta járattörlés

Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait a légitársaság pilótáinak sztrájkja miatt – tájékoztat honlapján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Pilótasztrájk miatt törölte az április 13-ai és 14-ei budapesti járatait a Lufthansa légitársaság (Fotó: Ivan Shimko /  unsplash.com – Képünk illusztráció)

A tájékoztatás szerint április 13-án a 9:45-kor Frankfurtba induló gép még felszállt, ugyanakkor a 11:40-kor Frankfurtba, a 13:20-kor Münchenbe, a 14:10-kor Frankfurtba, a 17:30-kor Münchenbe és a 19:35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, azonban a 8:30-as müncheni, a 10:55-ös frankfurti, a 12:35-ös müncheni, a 13:30-as frankfurti, a 16:50-es müncheni, a 18:35-ös frankfurti, a 23:30-as müncheni és a 23:40-es frankfurti járat nem indul.

A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így az április 14-ei, keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
