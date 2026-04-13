Megszólalt a népszerű légitársaság: ezeket a budapesti járatait törölte
A járattörlés Budapestről induló és Budapestre érkező járatokat is érint. A légitársaságot sújtó sztrájk kedd éjfélig tart.
Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait a légitársaság pilótáinak sztrájkja miatt – tájékoztat honlapján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
Pilótasztrájk miatt törölte az április 13-14-ei budapesti járatait a Lufthansa légitársaság
A tájékoztatás szerint április 13-án a 9:45-kor Frankfurtba induló gép még felszállt, ugyanakkor a 11:40-kor Frankfurtba, a 13:20-kor Münchenbe, a 14:10-kor Frankfurtba, a 17:30-kor Münchenbe és a 19:35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.
A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, azonban a 8:30-as müncheni, a 10:55-ös frankfurti, a 12:35-ös müncheni, a 13:30-as frankfurti, a 16:50-es müncheni, a 18:35-ös frankfurti, a 23:30-as müncheni és a 23:40-es frankfurti járat nem indul.
A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így az április 14-ei, keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.
