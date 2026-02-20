Orbán Viktor a ferihegyi alapkőletételen: Találkozási ponttá akarjuk tenni Magyarországot

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A beruházás egymilliárd eurós beruházás keretében valósul meg.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet, valamint

ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki,

fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között.

A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.

Orbán Viktor a beszéde elején elmondta, hogy a repülőtér jövője azokon az embereken múlik, akik üzemeltetik és akik ott dolgoznak minden nap. A miniszterelnök megjegyezte, hogy Magyarország nagy szerencséje, hogy világviszonylatban is kiváló munkások vannak Magyarországon.

A kormányfő a köszöntő beszédében elmondta, hogy sűrű hét ez a mostani:

Kedden még Korda Györggyel megalapították az Ulti Digitális Polgári Kört;

Csütörtökön megalapították Donald Trumppal a Béketanácsot;

Pénteken pedig megalapítják a Liszt Ferenc Budapest Repülőtér 3. terminálját.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy 20 évvel ezelőtt megtörtént az a csúfság, hogy az akkori kormány eladta az ország aranytojást tojó tyúkját, a budapesti repteret. A külföldi tulajdonos nem a hosszú távú fejlesztéseket, hanem a rövid távú nyereséget tartotta szem előtt, ezért a szükséges fejlesztések el is maradtak.

Az akkori befektetők megelégedtek egy nemzetközi viszonylatban közepes méretű és jelentőségű reptérrel.

Mi, magyarok azonban egy világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret akarunk magunknak. Találkozási ponttá akarjuk tenni Magyarországot

– jelentette ki a miniszterelnök. Kifejtette: 2020 óta másfélszeresére nőtt a Magyarországra érkező turisták száma, a nálunk elköltött pénz mennyisége 2024-ben rekordot döntött. Hangsúlyozta: régóta dolgoznak rajta, hogy visszaszerezzék a repteret. Ehhez találtak egy kiváló francia partnert is. Kiemelte, hogy

tavaly rekordot döntött az utasforgalom. A reptér jövedelme negyedével több lett a vártnál, a beruházás így két évvel hamarabb készül el a tervezettnél.

A miniszterelnök beszédét itt lehet visszanézni: