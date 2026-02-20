Orbán Viktor: Új terminál itt a Ferihegyen

Pénteken teszi le a Ferihegyi repülőtéren az új terminál alapkövét Orbán Viktor. A repülőtér átfogó fejlesztését ősszel jelentette be a kormány: első elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése.

Borotválkozás a reptéren, aztán folytatjuk a melót

- írja a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójához, hozzátéve: „Új terminál itt a Ferihegyen. Egymilliárd eurós beruházás. Fantasztikus dolog.”



