Orbán Viktor: 38 óra alatt megjártuk Amerikát
Elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. Orbán Viktor 38 óra alatt tette meg a Budapest-Washington-Budapest útvonalat.
Mint azt korábban megírtuk, csütörtök délután kezdődött el a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett. Az alakuló ülés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen tartott sajtótájékoztatót: 30 ország képviselője jelenlétében elfogadták a Béketanács alapdokumentumait.
38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét.
- írja a kormányfő a Béketanács ülését követően immár a repülőtérről.
