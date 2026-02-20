Orbán Viktor: 38 óra alatt megjártuk Amerikát

Mint azt korábban megírtuk, csütörtök délután kezdődött el a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett. Az alakuló ülés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen tartott sajtótájékoztatót: 30 ország képviselője jelenlétében elfogadták a Béketanács alapdokumentumait.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét.

- írja a kormányfő a Béketanács ülését követően immár a repülőtérről.