Orbán Viktor: 38 óra alatt megjártuk Amerikát

Elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. Orbán Viktor 38 óra alatt tette meg a Budapest-Washington-Budapest útvonalat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 07:14
Orbán Viktor Szijjártó Péter Béketanács Donald Trump

Mint azt korábban megírtuk, csütörtök délután kezdődött el a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett. Az alakuló ülés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen tartott sajtótájékoztatót: 30 ország képviselője jelenlétében elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. 

Orbán Viktor és Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott.
Orbán Viktor és Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét.

- írja a kormányfő a Béketanács ülését követően immár a repülőtérről.

 

