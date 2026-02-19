RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek - Videó

Döbbenetes videó látott napvilágot a miniszterelnökről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 18:41
Béketanács Orbán Viktor videó

Mint az ismert Orbán Viktor a minap Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács alakulóülésén. Az esemény Donald Trump nyitóbeszédével indult, majd után több más állami vezető mellett a magyar miniszterelnök is felszólalt.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek

A kormányfő most egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amitől mindenki ledöbbent. A felvételen az látható, amint Argentína elnökével, Javier Mileivel szórakoztatják egymást feltehetően két beszéd között.

Ha így folytatjuk, szétültetnek

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójához.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
