Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek - Videó
Döbbenetes videó látott napvilágot a miniszterelnökről.
Mint az ismert Orbán Viktor a minap Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács alakulóülésén. Az esemény Donald Trump nyitóbeszédével indult, majd után több más állami vezető mellett a magyar miniszterelnök is felszólalt.
Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek
A kormányfő most egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amitől mindenki ledöbbent. A felvételen az látható, amint Argentína elnökével, Javier Mileivel szórakoztatják egymást feltehetően két beszéd között.
Ha így folytatjuk, szétültetnek
- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójához.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre