Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek - Videó

Mint az ismert Orbán Viktor a minap Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács alakulóülésén. Az esemény Donald Trump nyitóbeszédével indult, majd után több más állami vezető mellett a magyar miniszterelnök is felszólalt.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Ha így folytatjuk, szétültetnek

A kormányfő most egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amitől mindenki ledöbbent. A felvételen az látható, amint Argentína elnökével, Javier Mileivel szórakoztatják egymást feltehetően két beszéd között.

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójához.