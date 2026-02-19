RETRO RÁDIÓ

Ezt mondta Orbán Viktor a Béketanácson - videó

Washingtonban, február 19-én tartották meg a Béketanácsot, ahol a miniszterelnök is felszólalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 17:54
orbán viktor donald trump béke

Első körben Orbán Viktor köszönetet mondott Donald Trumpnak, amiért olyan hatalmas erőfeszítéseket tett a a béke érdekében. Hozzátette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely az Európai Unió tagállamai közül a lehető legmagasabb szinten képviselteti ezen az ülésen.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában élt az utóbbi négy évben.” - mondta, majd hozzátette, hogy a háború nem tört volna ki, ha abban az időben Donald Trump lett volna az elnök.

Tehát a mi részvételünk a Béketanácsban nemcsak elveken, hanem a saját biztonsági érdekeinken is alapul

- szögezte le Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a Béketanácsról és annak szerepéről komoly megbeszélések zajlanak Európában. Azonban kiemelte, hogy a meglévő nemzetközi szervezetek nem voltak képesek ellátni a feladatukat, biztosítani a békét és a stabilitást világszerte, ezért szükség van„ új kezdeményezésekre” a nemzetközi porondon, ezzel kihangsúlyozta a Béketanács szerepét.

„Biztosak vagyunk benne, hogy Trump elnök kezdeményezése a Béketanács létrehozására egy ilyen, a jó irányba tartó lépés. Elnök Úr, büszkék vagyunk, hogy az alapító tagok közt, és ilyen jó társaságban lehetünk”

- zárta a miniszterelnök.

A beszédet itt tudod visszanézni:

