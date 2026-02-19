Donald Trump: "Teljes mellszélességgel Orbán Viktor mögött állok"

Washingtonban tartják a Donald Trump által életre hívott Béketanács alakuló ülését, amelyen alapítótagként Orbán Viktor is részt vesz - írja a Ripost. Az esemény az amerikai elnök nyitóbeszédével kezdődött, amelyben külön kiemelte a magyar miniszterelnök vezetői képességét, majd megerősítette, hogy teljes vállszélességgel mögötte áll az áprilisi választáson.

Donald Trump amerikai elnök szerint Orbán Viktorék nagyot nyernek majd az április magyarországi választáson Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez

– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen.

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. Javier Milei argentin elnök ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök.

A Béketanács alapító ülését itt lehet visszanézni:



