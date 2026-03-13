RETRO RÁDIÓ

Young G Béci is ott lesz a budapesti Békemeneten: Legyünk nagyon sokan

Young G Béci arra kérte követőit, hogy ők is vegyenek részt az eseményen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 18:20
Évek óta hagyomány, hogy a nagy hazai nemzeti ünnepek alkalmából Békemenetet tart kormányunk, majd a békés tömeg közösen hallgatja meg Orbán Viktor beszédét. A budapesti eseményen évről évre egyre többen vesznek részt, de a magyar kormányfő elmondása szerint a mostani lesz a legnagyobb és egyben a legfontosabb is. Young G Béci eddig sem tartotta magában, hogy milyen értékrendet képvisel és most is követőihez szólt, hogy minél többen legyenek ott a vasárnapi meneten - írja a Bors. 

Young G Béci szeretné, ha minél többen lennének a vasárnapi Békemeneten (Fotó: Kunos Attila)
Young G Béci szerint nem minden a divatról szól

Tudom, hogy most az online térben nagy trend lett a Tisza, mivel a sok fiatalnál felkapott lett, de nem minden arany, ami fénylik. Az életben számít a hagyomány, a nemzet és a magyarság is. Ezért hívlak titeket a Békemenetre, ami várhatóan minden idők legnagyobb Békemente lesz

—  mondta videójában a rapper.

Nemcsak a legnagyobb, de a legfontosabb Békemenetre készül a kormány, mivel a jelenlegi helyzetben mindennél fontosabb kihangsúlyozni a béke üzenetét. Az iráni háború kirobbanása és Zelenszkij fenyegetése után kiemelten fontos, hogy mindenki kiálljon a béke mellett.

Young G Béci odaszúrt a tiszásoknak

A Békemenet időpontjára az ellenzék rászervezte a saját eseményét, amivel próbálja megosztani a magyar embereket.

Számomra hihetetlen, hogy a Tisza sokszor ugyanarra a napra szervezi a programjait, amikor mi is megemlékezünk. Viszont ez most nem erről szól, őrizzük meg a hideg vérünket, ne acsarkodjunk, ne szólogassunk be a másiknak. Ez a nap a békéről, a magyarokról és a nemzetről kell, hogy szóljon. Legyünk nagyon sokan március 15-én

— zárta videóját a legfontosabb üzenettel Béci.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
