Young G Béci is ott lesz a budapesti Békemeneten: Legyünk nagyon sokan

Évek óta hagyomány, hogy a nagy hazai nemzeti ünnepek alkalmából Békemenetet tart kormányunk, majd a békés tömeg közösen hallgatja meg Orbán Viktor beszédét. A budapesti eseményen évről évre egyre többen vesznek részt, de a magyar kormányfő elmondása szerint a mostani lesz a legnagyobb és egyben a legfontosabb is. Young G Béci eddig sem tartotta magában, hogy milyen értékrendet képvisel és most is követőihez szólt, hogy minél többen legyenek ott a vasárnapi meneten - írja a Bors.

Tudom, hogy most az online térben nagy trend lett a Tisza, mivel a sok fiatalnál felkapott lett, de nem minden arany, ami fénylik. Az életben számít a hagyomány, a nemzet és a magyarság is. Ezért hívlak titeket a Békemenetre, ami várhatóan minden idők legnagyobb Békemente lesz

— mondta videójában a rapper.

Nemcsak a legnagyobb, de a legfontosabb Békemenetre készül a kormány, mivel a jelenlegi helyzetben mindennél fontosabb kihangsúlyozni a béke üzenetét. Az iráni háború kirobbanása és Zelenszkij fenyegetése után kiemelten fontos, hogy mindenki kiálljon a béke mellett.

A Békemenet időpontjára az ellenzék rászervezte a saját eseményét, amivel próbálja megosztani a magyar embereket.

Számomra hihetetlen, hogy a Tisza sokszor ugyanarra a napra szervezi a programjait, amikor mi is megemlékezünk. Viszont ez most nem erről szól, őrizzük meg a hideg vérünket, ne acsarkodjunk, ne szólogassunk be a másiknak. Ez a nap a békéről, a magyarokról és a nemzetről kell, hogy szóljon. Legyünk nagyon sokan március 15-én

— zárta videóját a legfontosabb üzenettel Béci.



