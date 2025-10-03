Magyar légiutas-kísérő: ezért ülnek a vakok mindig az ablak mellett a repülőn

Nem csak a látássérültekkel kivételeznek a légitársaságok. Érdekes dologra hívta fel a figyelmet a magyar légiutas-kísérő.
Kiderült a nagy titok, miért ülnek a vakok, illetve a kerekesszékesek mindig az ablak mellett a repülőn. A magyar légiutas-kísérő, a TikTok-csatornáján az 1,2 millió lájkot begyűjtő Majoros Mirtill foglalkozott a témával.
„Hogy miért kell a kerekesszékes utasoknak, de egyébként nemcsak a kerekesszékes utasoknak, hanem a látássérülteknek, a hallássérülteknek és a mozgássérülteknek az ablak mellé ülni a repülőn? Nos, ennek az az oka, hogy egy esetleges vészhelyzet és evakuáció esetén ők azok, akik utoljára hagyják el a repülőt, és a mellettük a B és a C üléseen vagy a D és az E üléseken, tehát a középső és a folyosó melletti üléseken lévők előbb elhagyják a gépet, majd utána, később azok, akik bent ülnek és esetleg mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek. Úgyhogy pusztán ilyen praktikai okai vannak (...)”
– árulta el a magyar stewardess a közösségi oldalára feltöltött videóban.
