Magyar légiutas-kísérő: ezért ülnek a vakok mindig az ablak mellett a repülőn

Nem csak a látássérültekkel kivételeznek a légitársaságok. Érdekes dologra hívta fel a figyelmet a magyar légiutas-kísérő.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.03. 15:30
repülő vak légiutas-kísérő

Kiderült a nagy titok, miért ülnek a vakok, illetve a kerekesszékesek mindig az ablak mellett a repülőn. A magyar légiutas-kísérő, a TikTok-csatornáján az 1,2 millió lájkot begyűjtő Majoros Mirtill foglalkozott a témával.

magyar légiutas-kísérő
Elárulta a magyar légiutas-kísérő: ezért ülnek a látássérültek, a mozgássérültek és a hallássérültek a repülőn az ablak mellé Fotó: pexels.com/Képünk illusztráció

Magyar légiutas-kísérő: praktikai okai vannak

„Hogy miért kell a kerekesszékes utasoknak, de egyébként nemcsak a kerekesszékes utasoknak, hanem a látássérülteknek, a hallássérülteknek és a mozgássérülteknek az ablak mellé ülni a repülőn? Nos, ennek az az oka, hogy egy esetleges vészhelyzet és evakuáció esetén ők azok, akik utoljára hagyják el a repülőt, és a mellettük a B és a C üléseen vagy a D és az E üléseken, tehát a középső és a folyosó melletti üléseken lévők előbb elhagyják a gépet, majd utána, később azok, akik bent ülnek és esetleg mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek. Úgyhogy pusztán ilyen praktikai okai vannak (...)”
– árulta el a magyar stewardess a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Nézd meg a teljes felvételt!

@majoros.mirtill Válasz @Ivanova Daniela (Lena) részére mozgássérült, látássérült, hallássérült utasok 🥰✈️#legiutaskisero #fy #nekedbelegyen #foryour #nekedbe #fyp #repules #magyartiktok #nekedbelegyen❤️ #utazas #magyarok #nekedbelegyenbenne #nekedbeszeretnémlátni #repulo #mutihovautazol #mutiholjársz ♬ eredeti hang - Majoros Mirtill

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
