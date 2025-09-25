Életmentő lehet a repülőn: ezt a három dolgot vidd magaddal – tanácsolja a magyar légiutas-kísérő

Akár rutinos repülő vagy, akár nem, érdemes megfogadnod Majoros Mirtill légiutas-kísérő tanácsait, aki nemcsak azt mondja meg, mi az a három dolog, amit feltétlenül vigyél magaddal egy repülőútra, de azt is, miért! Tényleg mindegyik életmentő lehet a repülőn!

Három dolgot is érdemes magaddal vinni a fedélzetre: életmentő lehet a repülőn – tanácsolja a magyar légiutas-kísérő Fotó: Ivan Shimko/unsplash.com/Képünk illusztráció

A három F – életmentő lehet a repülőn

Felvenni való

„Az egyik leggyakoribb utaspanasz, bármilyen légitársaságnál dolgozom vagy utasként ülök a fedélzeten, hogy hideg van a gépen. Igen, a gépen a hőmérsékletet beállítani nem egyszerű. Vagy nagyon meleg van általában, vagy túl hideg” – figyelmeztet Mirtill, aki kabátot, pulcsit, esetleg plédet ajánl a hideg ellen, megjegyezve, hogy utóbbit egyes légitársaságok gépeire ingyen fel lehet vinni.

Füldugó

„Vannak olyan járatok, ahol vannak gyerekek és vannak olyan járatok, ahol nem gyerekek, hanem mondjuk hangos társaságok vagy olyan utasok, akik hangosan beszélgetnek, hangosan játszanak az iPadet, hangosan hallgatják a Baby Sharkot kilenc órán keresztül, mondjuk New Yorkig...” – osztja meg utasként megélt saját tapasztalatát Mirtill. Szóval egy apró füldugó csodákra lehet képes a repülőn.

Falni való

„Nagyon sokszor az emberek meglepődve tapasztalják, hogy egy járaton vagy nincs elég választék az ételek terén, vagy két- vagy háromféle opció közül lehet választani, de egyiket sem szeretik, vagy fizetős az extra nasi, akkor csalódottak. Éppen ezért mindig legyen nálad valami nasi, vagy egy müzli szelet, egy kis keksz, bármi, amit el tudsz fogyasztani, és nem fogsz éhen halni a gépen”

– szól Mirtill tanácsa.