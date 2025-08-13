Változtatás jön az egyik légitársaságnál: Ez szinte mindenkit érint

Az Emirates légitársaság szigorítást jelentett be az utasok által gyakran használt egyik eszközre, mivel biztonsági aggályok merültek fel a tűz és robbanás kockázata miatt. Október 1-től az Emirates járatain új szabály lép életbe: a hordozható töltőket, azaz power bankokat csak szigorú feltételek mellett lehet felvinni a fedélzetre.

Az Emirates légitársaság az utasok és a munkatársak biztonságának érdekében hozta meg a döntést. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A power bank egy hordozható eszköz, amellyel például mobiltelefonok és táblagépek tölthetők. Az utazók körében rendkívül népszerű, hiszen hosszabb utak során segít feltölteni az akkumulátorokat. Egy biztonsági felülvizsgálat azonban komoly kockázatokat tárt fel, ami a mostani intézkedéshez vezetett. A power bankok már eddig is tiltólistán voltak a feladott poggyászban, de mostantól a kézipoggyászra is kiterjednek a korlátozások. Az utasok egyetlen darab power bankot vihetnek magukkal, de csak akkor, ha az megfelel bizonyos előírásoknak: teljesítménye nem haladhatja meg a 100 wattórát, és a kapacitásértéknek egyértelműen fel kell tüntetni az eszközön. - olvasható a Daily Mail cikkében.

A fedélzeten a power bankot nem lehet használni, tehát nem tölthetnek vele más eszközöket, és magát a power bankot sem lehet tölteni a repülőgép áramforrásáról. Az eszközt a repülés alatt az ülés előtti zsebben vagy a láb előtti kézipoggyászban kell tartani, és tilos a felső csomagtartóban tárolni.

A légitársaság el akarja kerülni a baleseteket

Az Emirates közleménye szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a power bankot használó utasok száma, ezzel párhuzamosan pedig az egész légiiparban megszaporodtak a lítiumakkumulátorokkal kapcsolatos incidensek.

A power bankokban jellemzően lítiumion- vagy lítiumpolimer-akkumulátor található. Ezekben a lítiumionok egy elektrolitoldatban vannak felfüggesztve, és töltés vagy kisütés közben ezen keresztül áramlanak. A probléma akkor jelentkezhet, ha az eszköz megsérül vagy túltöltődik – ilyenkor úgynevezett „termikus elszabadulás” léphet fel, ami rendkívül gyors hőmérséklet-emelkedéssel járhat, és robbanást, tüzet vagy mérgező gázok felszabadulását okozhatja.