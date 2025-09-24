Elkezdte megenni az útlevelét a repülőn – mesélte döbbenten a Ryanair utasa

Két férfi egy repülőút során elkezdte megsemmisíteni az útlevelét, miután a biztonsági öv jelzés kialudt. A fedélzeten perceken belül kitört a káosz, ami végül kényszerleszálláshoz vezetett – egy Ryanair-utas beszámolója szerint.

A Ryanair utasa számolt be a fedélzeten kitört káoszról Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A Ryanair utasa első kézből számolt be a szeme láttára kibontakozó káoszról

Egy utas elárulta, hogy élete legijesztőbb 15 perce volt, amikor egy európai nyaralás után a rutinszerűnek induló visszaút Londonba rémálommá vált. A névtelen forrás elmondta, hogy Milánóból tartottak vissza a londoni Stansted repülőtérre, mit sem sejtve, hogy a vakáció rossz értelemben is emlékezetessé válik számukra.

Lényegében a repülő felszállt, és 15-20 perccel azután, hogy a biztonsági öv jelzés kialudt, valami nagyon furcsa dolog történt a gép elején. A személyzetet értesítették, és odamentek megnézni, mi zajlik elöl. Hirtelen az egész hangulat megváltozott, a fedélzeten senki nem tudta, mi folyik, azon túl, hogy pár ember csupán furcsán viselkedett

– mesélte a neve elhallgatását kérő utas.

A fedélzeten az egyik utastársuk teljesen ledöbbent, miután szemtanúja lett annak, amint az egyik férfi kitépte az útlevele oldalait, és elkezdte megenni azokat.

Miközben a gépen mindenki pánikba esett, társa a repülő másik végébe ment, hogy lehúzza az útlevelét a vécén. Az egyik légiutas-kísérő dörömbölt az ajtón, és könyörgött neki, hogy nyissa ki, ám a férfi, aki meg akart szabadulni az útlevelétől, nem engedelmeskedett.

Ez még több feszültséghez vezetett. A légiutas-kísérő ezután nyilvános bejelentést tett, ami olyan nyers és egyenes volt, hogy az utasokat még jobban megrémítette. Senki nem tudta, mi történik

– emlékezett vissza a rémült utas.

A repülőt végül Párizsba irányították át, a forrás pedig a landolást élete legijesztőbb 15 percének nevezte.

Miután biztonságosan földet értek, a francia rendőrök felszálltak a gépre, és letartóztatták a két férfit, majd hagyták, hogy a gép folytassa útját London felé. Az egész procedúra két órát vett igénybe, és teljes poggyászellenőrzést is magában foglalt.