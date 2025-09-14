RETRO RÁDIÓ

Repülőút? Ezek a legtutibb tippek a légiutas-kísérőktől

Mikor érdemes repülni, hol érdemes ülni? Így lesz élmény a repülőút.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 14:30
légiutas-kísérő utazás tippek-trükkök repülőgép

Ha repülésről van szó, kevés ember rendelkezik annyi tapasztalattal, mint a légiutas-kísérők, akik jól ismerik egy repülőút minden trükkjét. Nem meglepő, hogy számos hasznos tanácsot tudnak adni az étkezéstől kezdve a legjobb ülőhely kiválasztásáig. 

repülőút
Aranyat érnek a légiutas-kísérők hasznos tanácsai egy repülőút során Fotó: pexels.com

Íme 7 hasznos tanács, amelyekkel a repülőút kényelmesebb és gondtalanabb lehet:

1. Foglalj repülést a reggeli órákra

Bár a hajnali indulás fárasztó lehet, azonban egy kora reggeli járat a legjobb választás, főleg azok számára, akikben már a repülés gondolata is szorongást kelt. A reggel gépek kevésbé késnek, és a turbulencia is enyhébb, mivel a nap elején kevesebb a földből érkező hő.

2. Ablak melletti hely foglalása

Sokan a folyosó melletti ülést választják a nagyobb hely miatt, ám Beth Windsor egykori légiutas-kísérő szerint a legkényelmesebb ülés az ablak mellett található. Ott ugyanis pihenés közben van hová támasztani a párnát, ráadásul a kilátás is lélegzetelállító.

3. Foglalásnál kerüld a mosdó és a konyha melletti üléseket

Beth Windsor szerint érdemes elkerülni a mosdó és a konyha melletti helyeket, mert zajosak és forgalmasak. A válaszfalak melletti helyek helyett is érdemes más ülést  választani, mivel ide gyakran foglalnak gyermekes családok, valamint célszerű kerülni a szárny mögötti sorokat is a motorok zúgása miatt, ami igencsak zavaró lehet.

4. Mindig érdemes papucsot pakolni a kézipoggyászba

A kényelem kulcsfontosságú egy hosszú repülőút során. Sok utas ilyenkor leveszi a cipőjét, de nem mindenki értékeli a mezítláb vagy zokniban való utazást. Praktikus megoldás egy olcsó, kényelmes hotelpapucs, amit a repülőn is lehet viselni.

5. Hosszú repülőút előtt érdemes enni

Egy hosszú repülőút során általában két-három étkezés és némi nassolni való jár az utasoknak, ám a fedélzeti étel nem mindig a legjobb a testnek. A tapasztalt utazók hosszú vagy éjszakai járatok előtt inkább előre esznek, például a repülőtéren, hogy ne éhesen induljanak útnak. 

6. Repülőút során érdemes kerülni a koffeint

Egy repülőút önmagában is fárasztó, hiszen a kabin alacsony páratartalma kiszáradáshoz vezet, a koffein pedig vízhajtó hatású, így a gyakori mosdólátogatás tovább fokozza a folyadékvesztést. Érdemesebb inkább vizet vagy gyümölcslevet választani.

7. Hosszú repülőútnál jobb, ha nem töltöd az egész időt alvással

Kris Major brit légiutas-kísérő szerint az egyik legrosszabb, amit egy utas tehet, ha végigalussza az egész repülőutat, hiszen ilyenkor a saját időzónájában marad, így nem könnyíti meg a teste számára az új időhöz való alkalmazkodást – írja a Life.hu.

 

