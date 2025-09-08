RETRO RÁDIÓ

Nagy baj történt, azonnal ki kellett üríteni a repteret

A részletek egyelőre nem ismertek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 21:15
reptér Heathrow repülőtér kiürít incidens

Kiürítették és részlegesen lezárták hétfő este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal történhetett incidens, de további részletek egyelőre nem ismeretesek.

Kiürítették és részlegesen lezárták hétfő este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. Fotó: Ivan Shimko /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A London nyugati határában fekvő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - szóvivője hétfő este közölte, hogy a 4-es terminál utasfelvételi részlegét zárták le és ürítették ki arra az időre, amíg a sürgősségi szolgálatok vizsgálják az incidens mibenlétét. A szóvivő kérte, hogy az utasok ne menjenek ki az érintett terminálra. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a repülőtér összes többi terminálja zavartalanul működik.

 

A tűzoltóság tájékoztatása szerint speciális egységek vonultak ki a helyszín megvizsgálására, és terminál egy részét elővigyázatossági megfontolásokból ürítették ki - írja az MTI.

 

