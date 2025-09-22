Lezuhant egy repülőgép, már a mentőegységek sem tehettek semmit: ismert tévés vesztette életét

Egy tévés műsorvezető, Debora Estrell, életét vesztette egy repülőgép-tragédia következtében: mindössze 43 éves korában érte a halál. A mexikói Multimedia csatorna, melynek Debora dolgozott, a közösségi médiában erősítette meg a gyászhírt.

Debora Estrell egy repülőgép-tragédia során vesztette életét Fotó: Unsplash

Repülőgép-tragédia miatt halt meg a népszerű műsorvezető

A Multimediánál megdöbbenve és mély szomorúsággal fogadtuk kolléganőnk elvesztését. A 43 éves Debora Estrella 2018 óta vezette a Monterrey-i Morning Telediario műsorát, emellett részt vett a Milenio Television híradóiban, valamint a mexikóvárosi Telediario hétvégi adásait is ő vezette a 6-os csatornán

- idézi a közleményt a Mirror.

Szeptember 20-án vesztette életét Debora egy mexikói repülőgép-tragédiában Gracia településen. A műsorvezető épp repülni tanult, mikor a gépe lezuhant. A baleset egy ipari park közelében történt, röviddel azután, hogy a nő bejelentette a közösségi oldalain, hogy pilótaleckéket vesz. A mexikói tévés személyiség még egy bejegyzést is közzétett, mielőtt felszállt volna élete utolsó útjára.

A spanyol Infoabae újság szerint a tragédia körülbelül 18 óra 50 perckor történt, amikor a repülőgép hirtelen a Pesqueria folyó felé kezdett zuhanni. A közlemény szerint hiába reagáltak gyorsan a mentőegységek, már nem tudták megmenteni a nő életét.

Debora az MMTV-n elismert személyiség volt, sokan kedvelték őt. A nézőket ledöbbentette váratlan és tragikus halála.

Nem igaz, mondd, hogy nem igaz!

- reagáltak Debora halálhírére a hozzászólók.

Deb, drága, ezt a gyönyörű mosolyt hagytad ránk, ami mindannyiunkat beragyogott. Az egész cég megdöbbent a távozásod miatt. Nyugodj békében, szépségem! Deb, repülj magasan

- tette hozzá egy másik személy.