Csoda, hogy túlélte: lezuhant a gleccserről egy snowboardos, életveszélybe került

Órákat töltött súlyos sérülésekkel.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.12. 15:00
gleccser snowboardozás baleset

Rosszul vette be a kanyart egy híres coloradói gleccser szélén, és körülbelül 30 métert zuhant lefele a snowboardos, akit hétfőn több, mint három órányi várakozás után mentettek ki, miután életveszélybe került.

Életveszélybe került
Életveszélybe került a snowborados a gleccser aljánál / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A Boulder megyei seriffhivatal közlése szerint az azonosítatlan 27 éves snowboardos délután 2 óra 30 perc körül esett el, miközben megpróbált leereszkedni a Skyscraper-gleccserről, amely egy híres hóterület a Rollings-hágó közelében.

30 méteres zuhanása után egy hasadékba zuhant, a hírek szerint súlyos sérüléseket szerzett, de azt nem részletezték, hogy hogyan. A seriffhivatal közlése szerint a rettenthetetlen snowboardos a bergschrundnál rekedt, amíg a Colorado Search and Rescue Association és az állami Nemzeti Gárda 17 óra 45 perc körül a helyszínre nem ért - számol be róla a Post.

A mentősöket megakadályozta az odajutásban egy 90 méteres gleccser, melyen át kellett gázolniuk, hogy a sérült személyhez jussanak. Végül egy rögzített hordágyra és mentőkosárba fektették, majd helikopterrel elszállították a baleset helyszínéről. A személy még a levegőbe emelése közben is orvosi segítséget kapott.

Hat óra telt el a helikopter érkezése és a baleset között, mire kórházba érkezhetett a snowboardos.

Amerika híres sívárosaként Colorado számtalan hósportbalesetet látott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
