Felvételen a kelenföldi besurranók - ők élnek a 10 emeletes panel tetején
A lakók egyre nehezebben viselik el azt, ami Kelenföldön, a panelházaknál zajlik. A hideg miatt a környékbeli hajléktalanok beosontak az épületekbe és felköltöztek a tetőkre. Azonban itt még nem álltak meg, folyamatosan fosztogatni próbálják a lakásokat, amiről most felvétel is készült.
Felvételen a besurranók! Ahogyan azt korábban a Ripost megírta, illegális tetőfoglalók lepték el Kelenföld több 10 emeletes panelházát A környékbeli hajléktalanok a hideg idő miatt a sátraikkal, matracaikkal önhatalmúan beköltöztek az épületekbe. A lakók elmondásai szerint fosztogatják a lakásokat is. Erre most már bizonyítékok is vannak.
Hajléktalanok fosztogatják a lakásokat
Ha nincs bezárva a lakásod, akkor komoly kár is érhet! Kelenföldön már biztosan kötelező akkor is zárni a bejárati ajtókat, ha az ember otthon van, ugyanis azokban az épületekben, ahová a hajléktalanok beköltöztek, folyamatosak a lopások.
Legalább 4 vagy 5 épület tetejére cuccoltak fel a sátraikkal, a hajléktalanok
– kezdte lapunknak az egyik lakó, Balázs.
„A mi házunk tetején is laknak. Elég vegyesen vannak, de sok közöttük a fiatal férfi. Több lakó is arról panaszkodott, hogy amióta itt élnek, azóta tűntek el apróbb kihelyezett tárgyak, a folyosóról. Aztán a másik lakó kamerát is szerelt fel, amin tisztán látszik, hogy a hajléktalan férfi lejön a tetőlejárón, majd körbenéz. Amikor nem lát mozgást, akkor odamegy a folyosón elhelyezett beépített szekrényhez, - amihez semmi köze – és elkezdi nyitogatni. Majd továbbmegy és próbálkozik a lakások kilincsével is.”
Balázs szerint reménytelen a helyzet, mindenki életét megkeserítik a hajléktalanok.
Szerintem senki sem fog idejönni, hogy kidobja őket a hidegbe…
- folytatta.
„Viszont ez az ügy komoly problémákat vet fel, mert így azoknak, akiknek itt van a lakása, pokollá válik az életük. A rengeteg szemétről, ürülékről a tetőn, már nem is beszélve…” - zárta szavait a ház lakója.
