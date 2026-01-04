Nyolc éven keresztül rémálomba élt Zsuszi, most másokat ápol

Van olyan, hogy az élet nem kínál jó választási lehetőségeket. Csak két rosszat, amiből az egyik az utca. Zsuzsinak is így alakult, döntött és az utcára került. Idegenek közt szállókon élt, volt amikor tudta fizetni azt, volt amikor nem. Olyankor behúzódott a „fapadosba” az életveszélybe, vagy kint fagyoskodott az utcán. Nyolc és fél évig tartott ez a rémálom. Zsuzsi hét éve már nem „csöves”. Ezt ő mondja így. Küzdött és túlélte, soha többé nem lesz hajléktalan. A negyvenes éveiben járó Nagy Zsuzsi története könnyek közt született meg.

Zsuzsi mostanában. A hajléktalan élet emlékei örökre megmaradnak benne Fotó: családi album

Inkább hajléktalan leszek

Nagy Zsuzsi a TikTok-on mesél, kérdésekre válaszol, beengedi a kíváncsi embereket a múlt nehéz pillanataiba. Elmondja, hogy élt, miből, és mi adott neki erőt ahhoz, hogy mindennap felébredjen és tovább menjen az útján. Zsuzsi anyukája rég meghalt, apukája vidéken élt a barátnőjével így az akkor még nagyon fiatal nő a budafoki önkormányzati lakásban egyedül vígan éldegélt, majd minden megváltozott, amikor apja haza költözött.

Apámmal éltem 8 hónapon át egy szobában. Az nem volt tovább tartható. El kellett költöznöm, akkor még albérletet tudtam fizetni. De aztán már nem ment, nem volt rá keret. Nagyszüleim is Budafokon éltek, de oda nem mehettem. Maradt a szálló. 11 ezer forintot fizettem érte havonta. Tudom kevésnek hangzik, de a 22.800 forintos segélyből ez nagy érvágás volt.

-meséli Zsuzsi.

Hajléktalan nő (illusztráció) Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az akkor még nagyon fiatal lány Biblia iskolába járt, és reménykedett a legjobbakban. Onnan egyenes útja vezetett a Baptista teológiai tanulmányokhoz, de a főiskolát befejezve rájött, hogy az mégsem neki való.

Mondhatja bárki erre: Dolgozni kellett volna és akkor lett volna hol laknia! „Huszonévesen egy hajléktalan szállóról munkát keresni nem egyszerű dolog” – mondja Zsuzsi. Ráadásul igazi szakmája sem volt. Csak elhatározása, hogy amit kitalált, azt véghez viszi.

Mély depressziós állapotokat éltem meg. Betegségeket, egzisztenciális és fizikális összeomlásokat. Műtéteken estem át. Nem egyszerű ám az utcán élni. Fertőzött helyeken tölteni a napot, veszélyes emberek között. Olyan a hajléktalanság, mint egy pókháló. Minél jobban kapálózol, annál jobban beleragadsz. Voltak pillanatok, amikor csak addig láttam előre, hogy találjak egy helyet, ahol nem fagyok meg aznap éjszaka vagy, hogy legalább egyszer ehessek egy nap

– emlékszik vissza Zsuzsi.