Hihetetlen áttörés: fény derült a bibliai írások titkára, megfejtették a Holt-tengeri tekercsek kódját

A Nyugati-part közelében található barlangokban 1947 és 1956 között felfedezett tekercsek a legrégebbi fennmaradt bibliai írások közé tartoznak, mivel héber, arámi és alkalmanként görög nyelven íródtak. Míg a „Kryptikus A” tekercset már 1955-ben megfejtették, azonban a "Kryptikus B"-t sokáig lehetetlennek tartották elolvasni, egészen mostanáig.

Az eddig megfejthetetlennek hitt bibliai írások tartalmát végre sikerült feltörni egy különleges kódrendszer alkalmazásával / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A bibliai írások végre mindenki számára elérhetővé váltak

A groningeni egyetem kutatója, Emmanuel Oliveiro úgy véli, hogy sikerült minden egyes szimbólumot egy-egy betűhöz rendelnie, és így bibliai tartalmú szövegeket feltárnia. A beszámolók szerint az írások ismerős bibliai témákhoz kapcsolódnak az idők végéről, többek között az isteni ítéletről és a Messiás eljöveteléről.

A töredékek állítólag utalásokat tartalmaznak Júdára, Jákobra és Elohimra, valamint a Izrael szóra is. Az egyik töredék „Jákob sátrait” említi, amely kifejezés megtalálható Jeremiás 30:18-ban és Malakiás 2:12-ben. Bár nem szó szerinti idézetről van szó, a szöveg erős rokonságot mutat a bibliai témákkal. Egy másik töredékben az „Elohim” és a „te dicsőséged” kifejezések szerepelnek. A töredékek dátumokra és uralkodókra való utalásokat is tartalmaznak, például olyan megjelöléseket, mint „a második év” vagy „az ötödik hónap”, ami konkrét történeti időszámítási műveletekre utalhat.

A 4Q362 és 4Q363 jelzéssel ellátott töredékek rendkívül rossz állapotban vannak, hiszen némelyikük mindössze néhány milliméteres. A bőr repedezett, elsötétedett vagy foszladozó állapotban van.

A kéziratokat egy zsidó csoport, a kumráni közösség készítette, amely vallási szövegek megőrzéséről volt ismert, és több mint 2000 évvel ezelőtt élt a Holt-tenger közelében - írja az Express.

