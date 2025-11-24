Előkerült a Biblia egy tiltott könyve: elképesztő, milyen képet festenek le benne Jézusról

A Bibliából kihagyott, 1900 évvel ezelőtt íródott, majd elfeledett könyvben Jézus gyermekkorának csodás tetteiről számoltak be: így például arról, ahogy agyagmadarakat keltett életre, vizet fakasztott egy eltört korsóból, és meggyógyított egy favágót.

A Biblia egy kihagyott evangéliuma Jézus gyermekkorának eddig ismeretlen részleteit meséli el / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Bibliából kihagyott könyv sötét képet fest le Jézusról

Azonban a könyv egy jóval sötétebb képet is lefest a Megváltóról: egy bosszúálló Jézust, aki egyszer halálra átkoz egy gyermeket, mert az megütötte a vállát. Miután Jézus végez a fiúval azért, mert az véletlenül nekiment, a falusiak felháborodnak, és panaszt tesznek Józsefnél és Máriánál. A vádlókat Jézus bosszúból vaksággal sújtja.

A kihagyott könyv akkor kezdődik, amikor Jézus mindössze ötéves, míg a Biblia hagyományos elbeszélései csak tizenkét éves korában veszik kezdetüket. Egy másik leírásban József elviszi Jézust egy tanítóhoz, hogy megtanulja az ábécét, azonban a férfit feldühíti, hogy Jézus kineveti az utasításait.

Az evangéliumot az egyház azért vetette el, mert Jézust egy erőszakos, indulatos gyermekként ábrázolta, ami szembement az ortodox keresztény tanításokkal. A keletkezési dátum tovább erősítette a vezetők meggyőződését arról, hogy a szöveg hiteltelen, míg Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát ezzel szemben a kezdetektől hiteles beszámolónak tekintették.

A könyvben, miután Jézus megvakítja annak a fiúnak a szüleit, akit halálra sújtott, nevelőapja, József így dorgálja meg:

Amikor József meglátta, hogy Jézus ilyet tett, megharagudott, megragadta a fülét, és erősen meghúzta.

A fiú azonban feldühödik, és így válaszol:

Egy dolog keresni és nem találni, és egészen más ilyen oktalanul cselekedni. Hát nem tudod, hogy valójában nem hozzád tartozom? Ne bosszants!

A könyvben ugyanakkor számos olyan csodát is bemutat, amelyeket Jézus mások megsegítésére tesz. Meggyógyít például egy favágót, aki súlyosan megsérült a lábán: Jézus azonnal beforrasztja a sebet, majd megkéri a férfit, hogy folytassa a munkáját. Amikor egy korsó eltörik, miközben vizet hoz, Jézus a köpenyébe gyűjti a vizet, és úgy viszi vissza az anyjának. Egyetlen búzaszemet száz vékára sokszoroz, és azokat szétosztja a szegényeknek, özvegyeknek és árváknak. Egy másik alkalommal pedig feltámaszt egy elhunyt gyermeket is, majd visszaadja őt édesanyjának.