Erőszakos kéregető tartja rettegésben a Nagyvárad téri aluljárót

A budapesti aluljárókról, illetve az ott uralkodó áldatlan állapotokról már számtalanszor cikkeztünk. Sajnos az ilyen közterületeken tanyát verő hajléktalanok sokszor zavartalanul folytathatják azt az életvitelt, amely a járókelőket annál inkább zavarja. Ezúttal egy olvasónk, Tamás jelezte a METROPOL szerkesztőségének, hogy a Nagyvárad téren egyre nagyobb problémát jelentenek az ottani erőszakos kéregetők, de más gond is akad a területen.

Erőszakos kéregetők élnek életvitelszerűen a Nagyvárad téri aluljáróban Fotó: Olvasói fotó

Erőszakos kéregető és orrfacsaró bűz a Nagyvárad téren

Tamás arról számolt be, hogy mára szinte mindennaposak a balhék azok között, akik életvitelszerűen tartózkodnak a Nagyvárad téri aluljáróban. Az ottani hajléktalanok a mocsokban fetrengenek és olyan erőszakosan kéregetnek az arra sétálóktól, hogy a legtöbben már igénybe sem veszik az aluljárót, inkább várakoznak a zebránál nyomorogva.

Én például nem tudok úgy elmenni az egyik férfi mellett az aluljáróban, hogy ne kapjak folyamatosan becsmérlő megjegyzéseket csak azért, mert nem vettem neki alkoholt, illetve nem adtam rá pénzt neki. Azóta folyamatosan káromkodásokkal sérteget

– árulta el lapunknak Tamás.

Olvasónk szerint a Nagyvárad tér jelenleg a IX. kerület egyik legnagyobb szégyenfoltja. Nem csupán az ott kéregető hajléktalanok erőszakossága miatt, hanem azért is, mert ezek az emberek a dolgukat is ott végzik, ahol élnek – meg ahol egyébként élelmiszert is árulnak.

Beszéltem az üzlethelyiségek bérlőivel és petíciót fogok indítani annak érdekében, hogy történjen végre valami, mert a hajléktalanok konkrétan az étkezők mellett végzik el a dolgukat. A ferencvárosi közterület-felügyelet érdemben nem foglalkozik a dologgal, pedig már számtalan emailt küldtem nekik, szintén fotóval illusztrálva

– mondja Tamás, aki végső elkeseredésében fordult a sajtóhoz.

Olvasónk fotókat is küldött a Nagyvárad téri aluljáróban uralkodó helyzetről. A képek alá nem lenne túlzás azt sem kiírni, hogy azokat csak erős gyomrú olvasóinknak ajánljuk.