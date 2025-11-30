Botrányos: hajléktalanok csináltak hotelt a VIII. kerületi kocsiból - rendőrök szedték ki őket
Emberek költöztek be egy parkoló autóba a belvárosban. A hajléktalanok egy VIII. kerületi kocsiból csináltak hotelt, a rendőröknek kellett őket kitessékelniük.
Az bizonyos, hogy sok meghökkentő és ijesztő alakkal lehet találkozni az utcákon manapság, főleg egy ország fővárosában. Sokan arra is panaszkodnak, hogy a furcsa, vagy éppen veszélyes fazonok száma igencsak megszaporodott az utóbbi időben, sokan közülük pedig a kocsikat tartják legfőbb célpontjuknak és ellenségüknek. Elég csak az olajat és tojást a kocsikra hajigáló, érthetetlen fantomra gondolni. Most a belvárosiak a VIII. kerületben is kaptak az "áldásból": egy autótulajdonos ugyanis arra lett figyelmes a minap, hogy kocsijába beköltöztek a hajléktalanok. Még csak nem is egy ember vette igénybe az ingyen hotelt.
Hajléktalanok vették birtokba a parkoló kocsit
Információink szerint a tulajdonos éppen a kocsijához igyekezett, amikor legnagyobb döbbenetére meglátta, hogy az korántsem olyan üres, mint ahogyan korábban otthagyta. Az autójában ugyanis több ember tanyázott. Hamarosan kiderült, hogy a férfi autóját helyi hajléktalanok vették birtokba és formálták szállodává nem sokkal korábban, kényelmes, új lakhelyüket pedig eszük ágában sem volt otthagyni.
Információink szerint, miután a szép szó nem hatott, a tehetetlen lakó végül értesítette a zsarukat, az egyenruhások hívó szavára pedig a hajléktalanok is hajlandóak voltak távozni a "panzióból". Úgy értesültünk, hogy a történtek után a kocsi tulajdonosa teljesen kiakadt, amin a helyiek nem is csodálkoznak:
Ott áll az ember kocsija, és mire reggel lemegy, laknak benne. Még a hideg is kiráz. Gondoljunk csak bele: az még hagyján, hogy ezután tisztíttathatja ki a kocsit, ami nem kis pénz egyébként, de én át is nézetném, mert a fene tudja, hogy nem okoztak-e benne műszaki kárt
- mondta el egy környéken élő asszony. Ő maga is hallott az esetről, mint mondta: sajnos egyáltalán nem megy ritkaság számba az ilyesmi:
Nagyon sok hajléktalan van, ami most még inkább kiütközik, mert ezek az emberek nyilván meleg helyet keresnek
- vélekedett.
Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.
