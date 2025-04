Drogos kamaszok terrorizálják a lakókat Józsefvárosban, egy nénit meg is vertek a Kis Fuvaros utcában

Drogos bandára panaszkodnak az utóbbi időben Józsefvárosban. A kamasz fiúkból álló bandával többen találkoztak már: hangosak, randalíroznak és lépcsőházakban bandáznak. A Kis Fuvaros utcában a napokban egy idős asszony próbálta csendre inteni őket, válaszul megverték.

Drogos fiatal banda vert meg egy nénit ebben az utcában Fotó: Google

Az ablakból láttam, ahogy rángatták szegényt, de nem mertem közbeavatkozni, megszólalni se. Nem is értem, hogy ő miért szólt hozzájuk.

-mondta el lapunknak Ágnes, aki szintén találkozott már többször a bandával.

Gyerekek, de félelmetesek. Láttam már tini bandát, nekem is voltak kamaszok a gyerekeim, de ezek mások. Sokszor ténferegnek, mint akik be vannak rúgva és a kapualjakba szívnak valamit több helyi szerint.

-tette hozzá.

Több környékbeli lakó is hozzászólt ahhoz a bejegyzéshez, ami arról szólt, hogy megverték a nénit. Akik már látták őket egyetértenek abban, hogy a banda tagjai iskoláskorúak lehetnek. A kamasz fiúk napközben az utcán lófrálnak, hangoskodnak, sokszor gyanúsan viselkednek. A pletykák szerint kábítószert is használnak, erre utalhat az agresszió és a kiszámíthatatlan viselkedés is. Információink szerint az esettel kapcsolatban senki sem tett feljelentést, mert annyira tartanak az agresszív fiatalok bosszújától.

A függőség egyre fiatalabb korosztályt ér el a hivatalos jelentések szerint is, több fiatalkorú fogyasztót és dílert is elkaptak a hatóságok az utóbbi időben.

Drogos problémák az egész nyolcadik kerületben vannak

A nyolcadik kerület évek óta küzd a drogproblémával, különösen a Teleki tér, a Diószeghy utca és a Magdolna negyed környékén. A Metropol is többször beszámolt a problémáról, lépcsőházakba is bemennek, ott végzik a dolgukat és belövőszobának használják a folyósókat. Itt mindennap találkozni a hatásával és a probléma súlyosságával, zombik és dílerek lepik el a köztereket már fényes nappal is.

A drog terjesztése és fogyasztása terén a nyolcadik kerület az egyik leginkább érintett. Gyakran zombik és dílerek lepik el a köztereket, ami nehezíti a helyiek életét. Miközben a kormány egyre szigorúbb intézkedésekkel lép fel a droghasználat ellen, zéró toleranciát hirdet, a főváros és a balos kerületek a drogliberalizációt támogatják és ennek nyíltan hangot is adnak.