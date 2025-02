Droghelyzet: Visszatér a „tűosztogató”, katasztrofális a helyzet Budapesten

Mint ismert, a Kék Pont Alapítvány tűcsereprogramja Józsefvárosban teljes kudarc volt. A szervezet számolatlanul adta ki a tűket a drogosoknak, azok az ingyenes lehetőség miatt idesereglettek a városból és az utcák, terek, játszóterek, udvarok tele voltak eldobott, használt fecskendőkkel. 2014-ben telt be a pohár, és a fideszes vezetés kitette a szervezetet a kerületből. A közbiztonság ezt követően rohamléptékkel javult, a drogszemét jelentősen csökkent. A mindent is megengedő Pikó és csapata azonban 2019-től magára hagyta a józsefvárosiakat, de a rendőrséget is a közbiztonsági illetve droggal kapcsolatos problémákkal, amelyek kéz a kézben járnak. A drogosok az utóbbi években kapukat törnek be, és lakóházakba húzódva lövik magukat, vegzálva közben a lakosságot.