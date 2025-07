Teljesen kiakadtak az emberek, máris nekiállt a karácsonyi készülésnek egy anyuka

A karácsony sokak egyik kedvenc ünnepe, amely azonban kétségtelenül rengeteg időt és felkészülést is igényel, valamint számtalan feladattal jár együtt, az ajándékok beszerzésén át, a lakás és a karácsonyfa feldíszítéséig. Emiatt az emberek egy jelentős része igyekszik mihamarabb nekiállni a teendőknek, hogy semmi se maradjon az utolsó pillanatra – az azonban egészen biztos, hogy egy háromgyermekes édesanya, Char Chandle mindenkin túltett, miután egy TikTon-videóban nemrég arról számolt be, ő máris beszerezte az ajándékokat és az ünnepi finomságokat is, amelyek természetesen hosszú lejárati idővel rendelkeznek.

Máris nekiállt a karácsonyi készülődésnek az anyuka / Fotó: JESHOOTS.COM / unsplash.com – Képünk illusztráció

Boldog vagyok, szervezett, nálam nincs karácsonyi rohangálás és macera

- magyarázta el a nő a döntése okát, miután nem egy TikTok-felhasználó teljesen kiakadt, amikor megnézte a videóját, és nem értették, hova ez a nagy sietség.

Egyedülálló szülő vagyok, és a legjobbat akarom a gyerekeimnek, ezért a költségeket is úgy osztom el, hogy a lehető legjobb legyen

- tette hozzá, amikor továbbra is arról faggatták, miért állt neki ilyen korán a készülődésnek. Hozzátette, ahogy telnek majd a hetek és a hónapok, apránként további élelmiszereket is be fog szerezni az ünnepre.

A vélemények egyébként megoszlottak Char módszeréről: akadtak, aki úgy vélték, ha számára és a családja számára így a legideálisabb, nem érdemes mások meglátásával foglalkozni. Néhányan ellenben kijelentették, ezzel teljesen elveszik a karácsony varázsa, ráadásul az anyuka így a nyarat sem tudja rendesen kiélvezni, ha máris az ünnepi készülődés körül forognak a gondolatai – írja a Mirror.