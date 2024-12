Hogyan ne szúrd el a karácsonyt! - Szegedi Erika elárulja mire kell figyelni, hogy megőrizd az ünnep meghittségét

Sokak számára a családi kör hangulatában, a finom ételekben, az ünnepi díszekben és fényekben pompázó lakások nyugalmat árasztó biztonságában, és az ajándékok kicsomagolásának izgalmában rejlik az ünnep varázsa. Már hetekkel december vége előtt izgatottan készül mindenki, hogy minden tökéletes legyen karácsonykor. A rengeteg teendő, a rohanás, a tumultus az üzletekben szinte mindenkiben feszültséget eredményez. Azonban sokan a másik tábort képviselik, és a nyugalmat, a szerény dolgokat részesítik előnyben. Szegedi Erika elárulja, hogy az egyes csillagjegyek szülöttei számára mi az ünnep varázsa.

Szegedi Erika Európa és egyben Magyarország főboszorkánya elárulja, hogy melyik csillagjegy szülötteinek mi a legfontosabb dolog a karácsonnyal kapcsolatosan. Ezekre az apróságokra érdemes nagyon odafigyelni, ha nem szeretnél feszültséget, és nem szeretnéd elszúrni a karácsonyt.

Szegedi Erika szerint erről szól nekik a karácsony:

Kos

Számára már gyerekkora óta nagyon fontos a karácsony. Már november végén ünnepi lázban ég, és elkezdte a lakás feldíszítését. Az ünnep során hagyni kell kibontakozni.

Bika

A finom ételek vannak középpontban az ünnep során. Az elkészítésüket több hónapos tervezőmunka előzi meg, és ezzel megy a családja és a szerettei idegeire.

Ikrek

Az ajándékról szól számára a karácsony. De nem csak kapni szeret, hanem adni is. Nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy mindenki személyre szabott meglepetést kapjon, amit természetesen ő is elvár.

Rák

Az emlékezés és történetmesélés kerül a középpontba az ünnep során. Évről évre ugyanazok a történetek hangzanak el, amit már mindenki kívülről fúj. Türelmesnek kell lenni, hiszen számára nagyon fontos a múlt.

Oroszlán

Nem szereti a meglepetéseket. Igazi csalódásként éli meg, ha nem azt az ajándékot kapja, amire valóban vágyik. Ezért leginkább saját magát szereti megajándékozni, de nagy hangsúlyt fektet mások meglepetésére is.

Szűz

A fenyő az ünnep középpontja. Természetesen nem éri be akármivel, plafonig kell érnie. A díszeket szabályosan kell elhelyezni az ágakon.