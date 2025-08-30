"Bemenekítettek a raktárba" – hajléktalan támadt Ilonára, boltosoknak köszönheti, hogy nem esett baja

Ilona csak a helyi közértbe szeretett volna leugrani pár dologért, amikor atrocitás érte. A bolt előtt várakozó hajléktalan kötött bele, majd rá is támadt. Az asszonyt a boltosok mentették ki a szorult helyzetből.
Budapesten folyamatosan nő a különböző Facebook-csoportokban azoknak a száma, akik arra panaszkodnak, hogy a főváros több pontján busz- és villamosmegállókat, padokat sajátít ki néhány hajléktalan, sőt olyan is előfordul, hogy éjszakánként, amikor a nagy meleg miatt a többség nyitott ablak mellett alszik, üvöltöznek is.
Évről-évre egyre rosszabb a helyzet!
– kezdte lapunknak az Újbudán élő Balogh Ilona. Az 51 éves asszony elmondása szerint múlt hét vasárnap a helyi közértben egy hajléktalan férfi rátámadt. A boltosoknak kellett megmenteni őt.
Múlt hét vasárnap történt velem az az incidens, hogy rám támadt egy hajléktalan
– folytatta Ilona. Mint mondja, az egyik szállóról évek óta szállingóznak ki ezek az emberek. Már többször lett jelentve a rendőrségnek, a közterület felügyeletnek, hogy miket csinálnak. Szemetelnek, mocskolnak és agresszívak is. Sajnos nem történt még javulás. Vasárnap pedig már fizikailag is bántalmazni akart az egyikük a nőt.
Reggel elmentem a közértbe, ők ketten meg ott ültek előtte. Ittak és csinálták a mocskot. Csak rájuk néztem, amikor elkezdtek üvöltözni velem, hogy „Na, mit nézel?!” Én pedig nem hagytam magam, közöltem, hogy azt nézem, hogy már hajnalban ide koszolnak. Végül ott hagytam őket, bementem a boltba, de az egyik kerekesszékes férfi utánam jött
– mesélte Ilona.
A férfi a boltban támadt Ilonára.
Már nagyon hosszú évek óta élek itt. Így mindenki ismer, ezért beszélgetni kezdtem az egyik dolgozóval. Ekkor rontott be a hajléktalan. A férfi kerekesszékes és nagyjából egy mázsát nyomhat, de még így is fürge volt. Csapkodott és jött nekem. Szerencsére nem sérültem meg, pedig elért. Ekkor a bolti dolgozók a segítségemre siettek, ők mentettek ki ebből a helyzetből. Bemenekítettek a raktárba
– idézte fel nekünk a szörnyű pillanatot a nő. Ilona elmondása szerint ki tudja, hogy van-e náluk kés és azt használni fogják-e.
Volt már itt olyan is, hogy kést rántottak... Sose lehet tudni. Eléggé megijedtem, így kellett pár perc, míg ki tudtam jönni a raktárból. Végül az egyik férfi eladó kikísért. Felajánlotta, hogy akár hazáig is elkísér, de addigra már elmenekültek… Tenni kell valamit velük, mert ez így nem állapot. Most a rossz idő miatt majd felköltöznek a járművekre, buszokra. Ne várjuk meg, hogy valaki valóban megsérüljön!
– zárta gondolatait az asszony.
