Évtizedeket tagadhat le Ungár Anikó: Nem hiszed el, mi a titka

Ungár Anikó neve generációk számára egyet jelent a színpadi varázslattal, a kifinomult eleganciával és a női erővel. Édesapja maga is bűvész volt, ő fedezte fel lánya tehetségét, és indította el azon az úton, amely végül a hazai előadóművészet egyik ikonikus alakjává tette. A művész pályája során nemcsak a trükkök mögötti precizitásról, hanem a színpadi jelenlét erejéről is ismertté vált. Ma is aktív, kíváncsi a világra, és sugárzó megjelenése sokakat inspirál. Életmódjáról, a testével való kapcsolatáról és a mozgás fontosságáról is őszintén beszélt.

Ungár Anikó elárulta a titkát, ami sokkal egyszerűbb, mint sokan gondolnák (Fotó: Markovics Gábor)

Ungár Anikó bombasztikus formában

Ungár Anikó hosszú évtizedek óta tartja a súlyát, és ez nem véletlen. Komoly tudatosságot igényel, de elárulta, hogy az egészsége érdekében ez nem nagy áldozat.

Én ezzel a súllyal élek tizennyolc-húsz éves korom óta. Sosem kellett fogyókúráznom, mert fegyelmezetten étkezem, moderáltan. Volt egy mondása az anyukámnak, hogy akkor kell felállni az asztaltól, amikor még ennél. Én eszerint a filozófia szerint élek, és jól vagyok. Viszont sport nélkül nem tudnék létezni. Bizonyos korral az embernek a mozgása megváltozik. Ha sporttal karban tudod tartani, akkor meg tudod tartani a saját ritmusodat, és nem látszik rajta a megöregedett mozgás

– mesélte a Ridikül című műsorban. Bár sosem hízott meg igazán, ez nem véletlen, ugyanis azonnal vált, ha itt az ideje, nem hagyja hogy a felszaladt kilók átlépjenek egy határt.

„Amikor másfél kilóval több vagyok, egyszerűen kevesebb kenyeret eszem, visszafogom az édességet, és egy héten belül visszaáll minden. Nem szabad túllendülni, mert a bőrünk és az izmaink látják kárát, ha nagy kilengések vannak a fogyásban vagy hízásban” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogyan viszonyul az idő múlásához, és nem hisz a klasszikus fiatalkor-öregkor felosztásban.

Én folyamatában látom az életet, nem bontom ciklusokra. Mivel folyamatosan aktív vagyok, kíváncsi a világra, és képes vagyok megújulni, változtatni, ezért nem foglalkozom a korral

– fogalmazott.

Testváltozás, nőiesség és tudatos életmód

Ungár Anikó mindig természetesen viszonyult saját testéhez és a változásokhoz. Bár sok fiatal lány nem fogadja el könnyen a nőiesedéssel járó változásokat, neki nagy segítségre volt ebben édesanyja.

Mindig a szülőktől függ, hogyan éli meg az ember a változásokat. Mi az anyukámmal nagyon összezártunk, én mindent tudtam előre. A mellem növekedését például nagyon szerettem, természetesen éltem meg, nem akartam eltakarni, sőt szerintem még domborítottam is

– idézte fel.