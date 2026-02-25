Évtizedeket tagadhat le Ungár Anikó: Nem hiszed el, mi a titka
Kevesen mondhatják el magukról, hogy hetvenhét évesen is ennyire energikusak, elegánsak és sugárzóak. Ungár Anikó bűvész és előadóművész nemcsak a színpadon varázsol évtizedek óta, hanem életmódjával is példát mutat arra, hogyan lehet harmóniában élni testtel és lélekkel.
Ungár Anikó neve generációk számára egyet jelent a színpadi varázslattal, a kifinomult eleganciával és a női erővel. Édesapja maga is bűvész volt, ő fedezte fel lánya tehetségét, és indította el azon az úton, amely végül a hazai előadóművészet egyik ikonikus alakjává tette. A művész pályája során nemcsak a trükkök mögötti precizitásról, hanem a színpadi jelenlét erejéről is ismertté vált. Ma is aktív, kíváncsi a világra, és sugárzó megjelenése sokakat inspirál. Életmódjáról, a testével való kapcsolatáról és a mozgás fontosságáról is őszintén beszélt.
Ungár Anikó bombasztikus formában
Ungár Anikó hosszú évtizedek óta tartja a súlyát, és ez nem véletlen. Komoly tudatosságot igényel, de elárulta, hogy az egészsége érdekében ez nem nagy áldozat.
Én ezzel a súllyal élek tizennyolc-húsz éves korom óta. Sosem kellett fogyókúráznom, mert fegyelmezetten étkezem, moderáltan. Volt egy mondása az anyukámnak, hogy akkor kell felállni az asztaltól, amikor még ennél. Én eszerint a filozófia szerint élek, és jól vagyok. Viszont sport nélkül nem tudnék létezni. Bizonyos korral az embernek a mozgása megváltozik. Ha sporttal karban tudod tartani, akkor meg tudod tartani a saját ritmusodat, és nem látszik rajta a megöregedett mozgás
– mesélte a Ridikül című műsorban. Bár sosem hízott meg igazán, ez nem véletlen, ugyanis azonnal vált, ha itt az ideje, nem hagyja hogy a felszaladt kilók átlépjenek egy határt.
„Amikor másfél kilóval több vagyok, egyszerűen kevesebb kenyeret eszem, visszafogom az édességet, és egy héten belül visszaáll minden. Nem szabad túllendülni, mert a bőrünk és az izmaink látják kárát, ha nagy kilengések vannak a fogyásban vagy hízásban” – tette hozzá.
Arról is beszélt, hogyan viszonyul az idő múlásához, és nem hisz a klasszikus fiatalkor-öregkor felosztásban.
Én folyamatában látom az életet, nem bontom ciklusokra. Mivel folyamatosan aktív vagyok, kíváncsi a világra, és képes vagyok megújulni, változtatni, ezért nem foglalkozom a korral
– fogalmazott.
Testváltozás, nőiesség és tudatos életmód
Ungár Anikó mindig természetesen viszonyult saját testéhez és a változásokhoz. Bár sok fiatal lány nem fogadja el könnyen a nőiesedéssel járó változásokat, neki nagy segítségre volt ebben édesanyja.
Mindig a szülőktől függ, hogyan éli meg az ember a változásokat. Mi az anyukámmal nagyon összezártunk, én mindent tudtam előre. A mellem növekedését például nagyon szerettem, természetesen éltem meg, nem akartam eltakarni, sőt szerintem még domborítottam is
– idézte fel.
Ungár Anikó a terhesség utáni időszakban kezdett bele az aktív sportolásban, amit azóta is kitartóan csinál.
Összesen hét kilót híztam a terhességgel, ez megmaradt a szoptatás alatt, majd lassan visszaállt minden. Én sosem jártam korábban edzőterembe, a szülés után viszont elkezdtem. Azóta úgynevezett elektromos fitneszre járok, mellény van rajtad, és áramimpulzusok stimulálják az izmokat tornázás közben. Tizenhat éve csinálom, így teljesen tudom tartani a súlyom
– mondta. Ungár Anikó példája azt mutatja, hogy a vitalitás nem életkor kérdése, hanem szemléleté, és belső harmóniáé, viszont erre azért fegyelemre és tudatosságra is szükség van.
