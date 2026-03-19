Több mint 240 ezer háborús bűncselekményt követtek el a háború kitörése óta
Civilek megtámadása, fegyvertelen katonák kivégzése, tiltott fegyverek használata. A háborús bűncselekmények számát megállapították, de nem minden támadást jelentettek, így ez magasabb is lehet.
Számtalan olyan esetet hallhattunk, amikor az ukrán vagy orosz erők civil célpontokat, lakóépületeket, energetikai létesítményeket támadtak, illetve a nemzetközi jogban betiltott fegyverekkel, például kazettás lőszerekkel támadtak. A háború ötödik évére a háborús bűnök megsokszorozódtak. Miközben Magyar Péter és a Tisza Párt szerint nincs itt semmiféle háború - írja a Ripost.
240 ezer háborús bűncselekményt jegyeztek fel – ennél még többet is elkövethettek
Az ügyészek és nyomozóhatóságok összesen 240 ezer háborús bűncselekményt és erőszakos bűncselekményt jegyeztek fel az orosz-ukrán háború kitörése óta. Az Ukrinform egy március 19-én tartott konferenciának részleteit közölte, amelyben ez a szám szerepelt.
Ma több mint 240 ezer háborús bűnt és agresszió bűntettét jegyeztek fel az ügyészek és a nyomozók. Ez egy példa nélküli szám
– mondta Jana Poljakov, a Fegyveres konfliktusok során elkövetett bűncselekmények elleni osztály/főosztályának ügyésze. Gennadij Caszenko, a Borodianka kerületi ügyészség vezetője szerint ez a szám még magasabb is lehet, hiszen számos esetet nem jegyeztek fel.
240 ezer bűncselekményt említenek, de ez a valódi számnak csak töredéke. Ezek csupán azok a bűncselekmények, amelyek miatt az emberek kérték, hogy áldozatként ismerjék el őket, vagy azok, amelyek nyilvánvalóak - például az Ohmatdytot ért rakétatámadás. Rengeteg olyan bűncselekményt követtek el, amelyet nem jelentettek, éppen ezért az áldozatokat nem állapították meg hivatalosan.
– magyarázta. A szakértők kiemelték, a jogi kereteket a második világháború után alakították ki, amely a modern hadviselés számos jellemzőjét (pl. dróntámadás) nem szabályozza. Fontos, hogy az érintettek vallomását megfelelően tudják a jogban alkalmazni.
Nem egyszer fordult elő, hogy fegyvertelen, magukat megadó és ezáltal az emberi jogok által védett katonákat lőttek le a fronton. A médiában nem ritka, hogy megpróbálják igazolni a háborús bűnöket, egyes újságírók ellen hamis információk terjesztése miatt eljárást indítottak.
