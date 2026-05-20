„Ájulásig éheztetik magukat” – Kiakadt Polgár Kriszta
Nem rejtette véka alá a véleményét. Polgár Kriszta mélyen elítéli, hogy a koplalás és az extrém soványság vált újra a követendő mintává.
A közösségi média világa nap mint nap újabb és újabb kihívásokkal, ideálokkal bombázza az embereket, ám ami sokáig ártatlan szórakozásnak tűnt, az mára kifejezetten veszélyes méreteket öltött. Erre a riasztó jelenségre hívta fel a figyelmet Polgár Kriszta, aki az Instagram-oldalán ment neki a fiatalságot mérgező legújabb online őrületnek.
Polgár Kriszta: A tested nem ellenség!
A TikTok sötét bugyraiban hódít az úgynevezett SkinnyTok, amely az irreálisan vékony testalkatot, a drasztikus súlycsökkentést és a koplalást dicsőíti a gyanútlan fiatal lányok előtt. Az egykori szépségkirálynő teljesen kiakadt!
Egy világban, ahol a SkinnyTok lett az új ideál, szeretném, ha minden fiatal lány és minden nő tudná: a tested nem az ellenséged, hanem a társad egy életen át
– kezdte bejegyzésében Kriszta.
A háromgyermekes édesanya kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen súlyos pszichés és fizikai nyomás nehezedik a mai generációra. Úgy látja, a lányokat szinte arra nevelik a közösségi platformok, hogy folyamatosan elégedetlenek legyenek magukkal, kevesebbet egyenek, és „kisebbé” váljanak. Szerinte egy egész generáció úgy néz a tükörbe, mintha folyamatosan hibákat kellene javítania magán, ahelyett, hogy értékelné a saját testét.
„A tested nem azért van, hogy büntesd!”
Kriszta szerint a testünk nem arra való, hogy büntessük, koplalással kínozzuk vagy sanyargassuk.
Pedig a tested nem azért van, hogy büntesd. Érted dolgozik. (...) Egy világban, ami a soványságot ünnepli, válaszd inkább az erőt és az egészséget
– üzente határozottan, arra buzdítva a nőket, hogy a csontsoványra fogyás helyett a sportot és a kiegyensúlyozott életmódot válasszák.
Veszélyes, nem jó irány!
Leszögezte, hogy nem a természetesen vékony testalkatú nők ellen beszél, hiszen a vékony nők is rendkívül csinosak az ő szemében. A problémát magával a torz és kényszeres trendben látja.
Az üzenet annak a trendnek szól, ami alapján fiatal lányok ájulásig éheztetik magukat, csak hogy megfeleljenek egy trendnek. Nem jó irány
– nyomatékosította az egykori szépségkirálynő.
