„Ájulásig éheztetik magukat” – Kiakadt Polgár Kriszta

Nem rejtette véka alá a véleményét. Polgár Kriszta mélyen elítéli, hogy a koplalás és az extrém soványság vált újra a követendő mintává.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 11:00
A közösségi média világa nap mint nap újabb és újabb kihívásokkal, ideálokkal bombázza az embereket, ám ami sokáig ártatlan szórakozásnak tűnt, az mára kifejezetten veszélyes méreteket öltött. Erre a riasztó jelenségre hívta fel a figyelmet Polgár Kriszta, aki az Instagram-oldalán ment neki a fiatalságot mérgező legújabb online őrületnek.

Polgár Kriszta férjével és gyerekeivel Amerikában él (Fotó: Metropol)

Polgár Kriszta: A tested nem ellenség!

A TikTok sötét bugyraiban hódít az úgynevezett SkinnyTok, amely az irreálisan vékony testalkatot, a drasztikus súlycsökkentést és a koplalást dicsőíti a gyanútlan fiatal lányok előtt. Az egykori szépségkirálynő teljesen kiakadt!

Egy világban, ahol a SkinnyTok lett az új ideál, szeretném, ha minden fiatal lány és minden nő tudná: a tested nem az ellenséged, hanem a társad egy életen át

 – kezdte bejegyzésében Kriszta.

A háromgyermekes édesanya kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen súlyos pszichés és fizikai nyomás nehezedik a mai generációra. Úgy látja, a lányokat szinte arra nevelik a közösségi platformok, hogy folyamatosan elégedetlenek legyenek magukkal, kevesebbet egyenek, és „kisebbé” váljanak. Szerinte egy egész generáció úgy néz a tükörbe, mintha folyamatosan hibákat kellene javítania magán, ahelyett, hogy értékelné a saját testét.

„A tested nem azért van, hogy büntesd!”

Kriszta szerint a testünk nem arra való, hogy büntessük, koplalással kínozzuk vagy sanyargassuk. 

Pedig a tested nem azért van, hogy büntesd. Érted dolgozik. (...) Egy világban, ami a soványságot ünnepli, válaszd inkább az erőt és az egészséget

– üzente határozottan, arra buzdítva a nőket, hogy a csontsoványra fogyás helyett a sportot és a kiegyensúlyozott életmódot válasszák.

Polgár Kriszta sportol, amióta az eszét tudja (Fotó: Instagram)

Veszélyes, nem jó irány!

Leszögezte, hogy nem a természetesen vékony testalkatú nők ellen beszél, hiszen a vékony nők is rendkívül csinosak az ő szemében. A problémát magával a torz és kényszeres trendben látja.

Az üzenet annak a trendnek szól, ami alapján fiatal lányok ájulásig éheztetik magukat, csak hogy megfeleljenek egy trendnek. Nem jó irány

– nyomatékosította az egykori szépségkirálynő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
