Olyan videót tett ki a magyar szépségkirálynő, amitől nemcsak az apukák, de az anyukák is beindulnak

Vajon hány éves kortól érdemes elutazni egy kisgyermekkel? Hogy bírja majd az utazást, az új környezetet, az új ízeket, mi lesz, ha megbetegszik? Megannyi aggodalomra okot adó kérdés, mely visszafoghatja az elutazni vágyókat. Nekik nyújthat segíthet Polgár Kriszta legfrissebb videója és Instagram-bejegyzése. A Miss Earth Hungary 2008 szépségkirálynője háromgyermekes büszke anyuka, friss tartalma pedig tényleg sok párnál döntheti le a gátat.

Polgár Kriszta arra buzdítja a szülőket, hogy bátran utazzanak a kisgyermekükkel! (Fotó: Schumy Csaba +36309645813)

„Mert ha ők nem is emlékeznek, mi fogunk…”

– adta friss, videós bejegyzése címének Polgár Kriszta. A férjével és három gyermekével Amerikában élő Miss Earth Hungary 2008 szépségkirálynője olyan – videóval megtámogatott – motivációs szöveget nyomott le az Instagram-oldalán, amitől azok is egyből nyári utazási lehetőségeket kezdenek el böngészni, akik eddig pont a kisbabájuk, kisgyermekük miatt ódzkodtak a nyaralástól.

„Ez a videó legyen egy jel arra, hogy foglald le azt a bizonyos utat, amit régóta tervezel, de nem mersz nekik vágni gyerekkel, mert ,mi lesz, ha’…

Mi lesz, ha nehéz lesz a repülőút (egyszer mindent túl lehet élni).

Mi lesz, ha hisztis lesz a vacsoránál (láttak már ilyet).

Mi lesz, ha nem lesz neki rendes étel (egy hét nem a világ, ha sült kumplin él).

Mi lesz, ha nem élvezi a programokat (a kicsik igazodnak).

Mi lesz, ha beteg lesz (gyógyszer úti csomag és orvos van mindenhol).

Úgysem emlékszik… régen én is azt hittem. De amikor a közel 11 éves nagyfiam olyan nyaralásról beszél és hoz fel emlékeket, amikor 1,5 éves volt… Akkor rájövök, hogy nem volt igazam. És ha te lazán veszed az akadályokat, ők is úgy fogják. Legyen az egy erdei túra, kirándulás a szomszéd faluba, egy nagyobb nyaralás…

És ha ők nem is emlékeznek (mert picik), te fogsz!”

– írta Polgár Kriszta, akinek a sorai akár más félelmek leküzdésére is átültethetőek...

A hozzászólásokból kiderül, nem ő az egyedüli, aki így gondolkodik.

„A legnagyobb hiba kihagyni az utazást »kényelmi szempontból«. A gyerekem azóta mást sem kér, csak azt, hogy menjünk és menjünk... Ezek a legnagyobb élmények neki és nekünk is, teljesen más újra felfedezni mindent vele.”

– írta Kriszta egyik követője.

„Pontosan így van. A kisfiam is emlékszik nagyon sok mindenre, plusz a fotók, videók is sokat segítenek. Ha anya meg apa laza és jókedvű, azt érzi a gyerek és ahhoz igazodik. Volt már kemény utunk, és egy hang nélkül tűrte. Szóval hajrá, én is csak bátorítani tudok mindenkit. Arról nem is beszélve, mennyit tanul, fejlődik a gyerek egy-egy utazás során.”

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

„Gyerekkel utazni a legjobb! Annyira hálás vagyok érte, hogy átélhetem!”

– olvasható egy újabb hozzászólásban.

Rád ilyen hatást gyakoroltak Polgár Kriszta sorai és képsorai?