Szoboszlai szerint ez egy más világ, csillagászati összegért válthat klubot a magyar futballsztár

Szoboszlai Dominik szavaival hízeleg a törököknek a Galatasaray magyar erőssége. Sallai Rolandról ellentmondásos hírek jelentek meg: megkérik az árát, de így is akad rá vevő?

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.05.20. 09:00
Galatasaray-szurkoló legyen a talpán, aki kiigazodik a Sallai Rolandról sorjázó híreken! Második török bajnoki címe bebiztosítása – és megünneplése – után a 28 éves, 66-szoros magyar válogatott labdarúgó csak úgy áradozik a klubcsapatáról és a szurkolóik biztosította hangulatról. Elmondása szerint remekül érzi magát az isztambuli sztárcsapatban; szereti az edzőjét és megszerette a rá kiosztott jobbhátvéd posztot is; máris a következő sikerekre éhezik; és bár hallott az iránta érdeklődő klubokról, de a Galatánál akar maradni. A főnökei is ragaszkodnak hozzá, csak „csillagászati összegért” engednék el – csakhogy a jelek szerint erre is hajlandó érte egy angol Bajnokok Ligája-csapat.

Sallai Roland (balra) szerint az isztambuli hangulaton még Szoboszlai Dominikék is elcsodálkoztak (Fotó: PA Images)

Sajtóhírek szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool legyőzésével immár biztos BL-szereplő Aston Villa akár 30 millió eurót (11 milliárd forint) sem sajnálna Sallaiért, amivel „tele lenne az isztambuliak kasszája”.

Sallai Roland maradna, de a főnökei eladnák?

Ez a jelenlegi becsült piaci értékének 2,5-szerese, és a 6-szorosa annak, amennyit bő másfél éve fizettek érte a német Freiburgnak. Ráadásul éppen az a korábban emlegetett „csillagászati” összeg, amennyiért a Galata-vezetők is belemennének egyik legjobbjuk eladásába, hiszen ennél többet még sohasem kaszáltak a transzferpiacon.

Másfelől Sallai nem győzi hangsúlyozni, milyen jól érzi magát és mennyire szeretne maradni. A török bajnoki címvédőként adott interjúiban többek között elmondta, hogyan reagáltak Szoboszlaiék a RAMS Park stadion hangulatára a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőn:

Szoboszlai és Kerkez azt mondták nekem: ez teljesen más világ. Nagyon különleges dolog ez, hálás vagyok, hogy megélhetem ezt az érzést Törökországban.

Sallai egy másik nyilatkozatában leszögezte: máris a következő bajnokságok és trófeák megnyerése motiválja; most már egyenesen imádja a szezon során betöltött jobbhátvéd posztot; Okan Buruk vezetőedzőt pedig remek szakembernek és még jobb embernek tartja.

Őszinte leszek: szeretek itt lenni, a Galatasaraynál akarok maradni. Igen, hallottam más klubok érdeklődéséről irántam, de még sok trófeát szeretnék itt megnyerni

– mondta Sallai Roland.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
