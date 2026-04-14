Kifakadt a legenda, Sallai kap hideget-meleget
Hasan Sas beolvasott a Galatasaray edzőjének. Sallai Roland szélsőként nem nyűgözi le a török szurkolókat.
Nyolc nappal a Trabzonspor elleni vesztes rangadó (1-2) után újra botlott a török bajnoki címvédő Galatasaray: a Fenerbahce és a Trabzon előtt vezető isztambuliak ezúttal hazai pályán nem bírtak (1-1) a 8. helyezett Kocaelisporral. A csalódást keltő eredmény és játék láttán a kritikák kereszttüzébe került Sallai Roland és az őt ezúttal a támadósor bal szélén bevetett edzője, Okan Buruk is.
Míg a közösségi oldalakat elárasztották a szezon java részében jobbhátvédként remekelt Sallait szidalmazó véleménynyilvánítások, az egykori klasszis futballista, Hasan Sas leginkább a trénert vette elő.
"Sallai önfeláldozó játékára egy szavunk sem lehet, de hogy lehet valaki ennyire tehetségtelen?";
"A hátralévő meccseinken újra jobbhátvédként kéne játszania Sallainak";
"Balszélsőnek nem jó, mégis erőltetjük, ma sem alakított ki egyetlen helyzetet sem, amíg egy óra múltán lecserélték" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kritikák a szurkolók részéről.
Baris (Alper Yilmaz) csatár? Nem. Sallai balszélső? Nem. Asprilla irányító? Nem. Icardi csere? Mit vár Ilkaytól?
– sorolta vádlón a költői kérdéseit a Galata hajdani (1998-2009) ötszörös bajnoka, UEFA Kupa- és európai Szuperkupa-győztese, Hasan Sas.
Sallai Roland jobbhátvédként bizonyított
A korábban leginkább éppen a sokoldalúsága és a kényszerposzton mutatott teljesítménye miatt dicsért, a Liverpoollal is hírbe hozott Sallai ebben a szezonban 41 tétmeccsen játszott a Galatasarayban; ebből 32-szer a védelem jobb szélén (és csak 9-szer támadóbb szerepkörben); onnan lőtte eddigi egyetlen gólját és osztotta ki hat gólpasszát is.
A Galata legközelebb (szombat, 19.00) a 15. helyezett Genclerbiligi vendége lesz a török bajnokságban. A Süper Lig élcsoportja 29 forduló után: 1. Galatasaray 68 pont, 2. Fenerbahce 66, 3. Trabzonspor 64.
