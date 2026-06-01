Orbán Viktor megszólalt Csizmadia László lemondásáról
Csizmadia László visszavonul. Orbán Viktor köszönetet mondott.
Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László; a testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé – erről maga a visszavonuló elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t. Orbán Viktor köszönetet mondott.
Csizmadia László, aki a Békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta: közel 80 esztendős, és előrehaladott kora mit döntött úgy, hogy távozik a CÖKA kuratóriumának éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy leváltották volna, írta a demokrata.hu.
Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor
– írta Orbán Viktor bejegyzésében.
Csizmadia László a lemondását azzal indokolta, hogy át kell adnia a kuratórium vezetését azoknak a fiataloknak akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Az átadás-átvételre pedig alkalmat kínált az is, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az elszámolásukat az alapítványoknak.
