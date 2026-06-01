Orbán Viktor megszólalt Csizmadia László lemondásáról

Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László; a testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé – erről maga a visszavonuló elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t. Orbán Viktor köszönetet mondott.

Csizmadia László távozik a CÖF éléről, reagált Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Csizmadia László távozik a CÖF éléről, reagált Orbán Viktor

Csizmadia László, aki a Békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta: közel 80 esztendős, és előrehaladott kora mit döntött úgy, hogy távozik a CÖKA kuratóriumának éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy leváltották volna, írta a demokrata.hu.

Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor

– írta Orbán Viktor bejegyzésében.