Orbán Viktor megszólalt Csizmadia László lemondásáról

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 20:53
Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László; a testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé – erről maga a visszavonuló elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t. Orbán Viktor köszönetet mondott.

Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Csizmadia László, aki a Békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta: közel 80 esztendős, és előrehaladott kora mit döntött úgy, hogy távozik a CÖKA kuratóriumának éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy leváltották volna, írta a demokrata.hu.

Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor

– írta Orbán Viktor bejegyzésében.

Csizmadia László a lemondását azzal indokolta, hogy át kell adnia a kuratórium vezetését azoknak a fiataloknak akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Az átadás-átvételre pedig alkalmat kínált az is, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az elszámolásukat az alapítványoknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
