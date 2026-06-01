Lisztes Krisztiánt is érinti, ezért kitűnő választás Borbély Balázs a Fradinak

Tizenöt év után nevezett ki újra hivatalosan magyar vezetőedzőt a Ferencváros. A Győrből érkező Borbély Balázs merőben más választás, mint elődei voltak. Úgy érkezik a zöld-fehérekhez, hogy nem csak a labdarúgó NB I-et, a klubot is jól ismeri.

Borbély Balázs a bajnokcsapatból érkezett a Ferencvárosba Fotó: Mediaworks

A Ferencvárosnál utoljára 2011-ben fordult elő, hogy magyar vezetőedzőt szerződtettek hivatalosan. Détári Lajos után két holland, egy-egy német, ukrán, osztrák, orosz, szerb és ír szakember következett. Mindannyian úgy érkeztek, hogy teljesen idegen terep volt számukra a magyar futball. Borbély Balázs ezzel ellenétben már annyira kiismerte magát, hogy a Győrrel bajnok is lett. Cikkünkben összegyűjtöttük, miért jó választás a Fradi számára Borbély.

Borbély Balázs főnyeremény lehet

1. Ismerős terepen

Borbély Balázs nemcsak a labdarúgó NB I-et ismeri, hanem a Ferencvárost is. Tudja, mi vár rá a zöld-fehéreknél, hiszen korábban két évig dolgozott a csapat utánpótlásában. Nem mellesleg közvetlen főnöke, Hajnal Tamás sportigazgató lesz, akivel jó barátok, és korábban együtt szerepeltek a Kaiserslauternben.

2. Jöhetnek a fiatalok

Borbély Győrben is bizonyította, bátran nyúl a fiatalokhoz, Csinger Márk, Tóth Rajmund és Vitális Milán is a válogatottságig, de minimum a kerettagságig vitte. A szakember keze alatt a Fradinál 2021-ben Lisztes Krisztián is dolgozott, ha a 21 éves labdarúgó továbbra is kölcsönben marad a Fradiban a Frankfurtból, akkor Borbély munkája segíthet neki.

3. Bátor játék

A Ferencvárosnál mindig is fontos volt, a bátor, erős támadófutball. Nos, Borbély Balázs Győrben úgy lett bajnok, hogy a zöld-fehérek az egyik leglátványosabb játékot nyújtották idehaza.