Lisztes Krisztiánt is érinti, ezért kitűnő választás Borbély Balázs a Fradinak
A Ferencváros új edzője pontosan tudja, hova érkezik és mi vár rá. Borbély Balázs személyével a klub nagy ígérete is nyerhet.
Tizenöt év után nevezett ki újra hivatalosan magyar vezetőedzőt a Ferencváros. A Győrből érkező Borbély Balázs merőben más választás, mint elődei voltak. Úgy érkezik a zöld-fehérekhez, hogy nem csak a labdarúgó NB I-et, a klubot is jól ismeri.
A Ferencvárosnál utoljára 2011-ben fordult elő, hogy magyar vezetőedzőt szerződtettek hivatalosan. Détári Lajos után két holland, egy-egy német, ukrán, osztrák, orosz, szerb és ír szakember következett. Mindannyian úgy érkeztek, hogy teljesen idegen terep volt számukra a magyar futball. Borbély Balázs ezzel ellenétben már annyira kiismerte magát, hogy a Győrrel bajnok is lett. Cikkünkben összegyűjtöttük, miért jó választás a Fradi számára Borbély.
Borbély Balázs főnyeremény lehet
1. Ismerős terepen
Borbély Balázs nemcsak a labdarúgó NB I-et ismeri, hanem a Ferencvárost is. Tudja, mi vár rá a zöld-fehéreknél, hiszen korábban két évig dolgozott a csapat utánpótlásában. Nem mellesleg közvetlen főnöke, Hajnal Tamás sportigazgató lesz, akivel jó barátok, és korábban együtt szerepeltek a Kaiserslauternben.
2. Jöhetnek a fiatalok
Borbély Győrben is bizonyította, bátran nyúl a fiatalokhoz, Csinger Márk, Tóth Rajmund és Vitális Milán is a válogatottságig, de minimum a kerettagságig vitte. A szakember keze alatt a Fradinál 2021-ben Lisztes Krisztián is dolgozott, ha a 21 éves labdarúgó továbbra is kölcsönben marad a Fradiban a Frankfurtból, akkor Borbély munkája segíthet neki.
3. Bátor játék
A Ferencvárosnál mindig is fontos volt, a bátor, erős támadófutball. Nos, Borbély Balázs Győrben úgy lett bajnok, hogy a zöld-fehérek az egyik leglátványosabb játékot nyújtották idehaza.
Borbély Balázs 2024-ben érkezett vissza Magyarországra, akkor a Győrrel az NB II második helyéről jutottak az élvonalba. Az élvonalat négy vereséggel kezdte a csapat, de a vezetőség bízott benne, s ennek meg is lett az eredménye: 2025-ben negyedik lett a gárda a bajnokságban, s indulhatott a Konferencialigában, ahol az osztrák Rapid ütötte el az ETO-t a főtáblától. Ezt követte idén a bajnoki aranyérem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre