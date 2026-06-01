RETRO RÁDIÓ

Lisztes Krisztiánt is érinti, ezért kitűnő választás Borbély Balázs a Fradinak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A Ferencváros új edzője pontosan tudja, hova érkezik és mi vár rá. Borbély Balázs személyével a klub nagy ígérete is nyerhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 20:00
borbély balázs ferencváros magyar labdarúgó

Tizenöt év után nevezett ki újra hivatalosan magyar vezetőedzőt a Ferencváros. A Győrből érkező Borbély Balázs merőben más választás, mint elődei voltak. Úgy érkezik a zöld-fehérekhez, hogy nem csak a labdarúgó NB I-et, a klubot is jól ismeri

Borbély Balázs a bajnokcsapatból érkezett a Ferencvárosba
Borbély Balázs a bajnokcsapatból érkezett a Ferencvárosba Fotó: Mediaworks

A Ferencvárosnál utoljára 2011-ben fordult elő, hogy magyar vezetőedzőt szerződtettek hivatalosan. Détári Lajos után két holland, egy-egy német, ukrán, osztrák, orosz, szerb és ír szakember következett. Mindannyian úgy érkeztek, hogy teljesen idegen terep volt számukra a magyar futball. Borbély Balázs ezzel ellenétben már annyira kiismerte magát, hogy a Győrrel bajnok is lett. Cikkünkben összegyűjtöttük, miért  jó választás a Fradi számára Borbély.

Borbély Balázs főnyeremény lehet

1. Ismerős terepen

Borbély Balázs nemcsak a labdarúgó NB I-et ismeri, hanem a Ferencvárost is. Tudja, mi vár rá a zöld-fehéreknél, hiszen korábban két évig dolgozott a csapat utánpótlásában. Nem mellesleg közvetlen főnöke, Hajnal Tamás sportigazgató lesz, akivel jó barátok, és korábban együtt szerepeltek a Kaiserslauternben.

2. Jöhetnek a fiatalok

Borbély Győrben is bizonyította, bátran nyúl a fiatalokhoz, Csinger Márk, Tóth Rajmund és Vitális Milán is a válogatottságig, de minimum a kerettagságig vitte. A szakember keze alatt a Fradinál 2021-ben Lisztes Krisztián is dolgozott, ha a 21 éves labdarúgó továbbra is kölcsönben marad a Fradiban a Frankfurtból, akkor Borbély munkája segíthet neki.

3. Bátor játék

A Ferencvárosnál mindig is fontos volt, a bátor, erős támadófutball. Nos, Borbély Balázs Győrben úgy lett bajnok, hogy a zöld-fehérek az egyik leglátványosabb játékot nyújtották idehaza.

Borbély Balázs 2024-ben érkezett vissza Magyarországra, akkor a Győrrel az NB II második helyéről jutottak az élvonalba. Az élvonalat négy vereséggel kezdte a csapat, de a vezetőség bízott benne, s ennek meg is lett az eredménye: 2025-ben negyedik lett a gárda a bajnokságban, s indulhatott a Konferencialigában, ahol az osztrák Rapid ütötte el az ETO-t a főtáblától. Ezt követte idén a bajnoki aranyérem. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu