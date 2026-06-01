125 méteres aszteroida közeledik, ezt tudja róla a NASA
Tájékoztatást adott ki a NASA. Már nevet is kapott az aszteroida.
Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának közlése szerint a 125 méteres objektum a 2026 KB1 azonosítót kapta és 2026. június 1-jén halad majd el a Föld mellett. Az aszteroida meglepően közel lesz hozzánk.
Alig négymillió kilométerre halad el tőlünk az aszteroida
A NASA arról számolt be, hogy 3,92 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett a 2026 KB1 azonosítójú aszteroida 2026. június 1-jén, hétfőn. Bár a távolság földi mércével nézve hatalmas, valójában 38-szor közelebb lesz hozzánk, mint a Nap!
