125 méteres aszteroida közeledik, ezt tudja róla a NASA

Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának közlése szerint a 125 méteres objektum a 2026 KB1 azonosítót kapta és 2026. június 1-jén halad majd el a Föld mellett. Az aszteroida meglepően közel lesz hozzánk.

125 méteres aszteroida halad el a Föld mellett 2026. június 1-jén Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Alig négymillió kilométerre halad el tőlünk az aszteroida

A NASA arról számolt be, hogy 3,92 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett a 2026 KB1 azonosítójú aszteroida 2026. június 1-jén, hétfőn. Bár a távolság földi mércével nézve hatalmas, valójában 38-szor közelebb lesz hozzánk, mint a Nap!